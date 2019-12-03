Trump: "ABD, İran'daki protestocuları destekliyor"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, özgürlükleri için protesto gösterileri düzenleyen cesur İran halkını destekliyor." dedi.

NATO Liderler Zirvesi için Londra'da bulunan Trump, Twitter hesabından İran'daki benzin zammı protestolarına ilişkin açıklamada bulundu.

Trump, "ABD, özgürlükleri için protesto gösterileri düzenleyen cesur İran halkını destekliyor. Trump yönetimi altında (protestoculara) desteğimiz var ve her zaman da olacak." ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı, söz konusu Twitter mesajından önce, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşme esnasında, İran konusunda "Çok büyük gösteriler oluyor. Birçok kişiyi öldürüyorlar ve kimse bilmesin diye de interneti kapatıyorlar." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump, gösteriler konusunda değerlendirme yapmayacağını ama desteklemediklerini kaydetmişti. Daha sonra Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya gelen Trump, burada İran ile ilgili ifadelerine açıklık getirerek, "Ben bir önceki sorunun, finansal destek soruluyor sandım. (Protestocular) Onlara desteğim tam ve en başından beri destekliyoruz." diye konuştu.