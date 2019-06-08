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Trump: ‘ABD-Meksika Anlaştı Ek Vergiler Olmayacak’

08.06.2019 06:32 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla, ABD ve Meksika’nın anlaşmaya vardığını ve Meksika’dan ithal edilecek ürünlere ek vergilerin uygulanmayacağını belirtti

Trump: ‘ABD-Meksika Anlaştı Ek Vergiler Olmayacak’

Başkan Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla, ABD ve Meksika’nın anlaşmaya vardığını ve Meksika’dan ithal edilecek ürünlere ek vergilerin uygulanmayacağını belirtti.

Başkan Trump, yaklaşık bir haftadır, Meksika Orta Amerika’dan gelen göçmen akınını durdurmak için herhangi bir adım atmazsa, ülkeden gelecek ürünlere 10 Haziran Pazartesi itibariyle ek gümrük vergisi uygulanmaya başlanacağını söylüyordu.

Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “ABD’nin Meksika’yla bir anlaşmaya vardığını ve anlaşma imzaladığını sizlere bildirmekten mutluluk duyuyorum. ABD tarafından Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlaması planlanan ek vergilerin, süresiz olarak kaldırılmasına karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Başkan Trump mesajına şöyle devam etti: “Meksika bu anlaşma karşılığında, Meksika’dan ülkemizin güney sınırlarına gelen göçmen akınını durdurmak için kuvvetli önlemler almayı kabul etti. Bu, Meksika’dan ABD’ye gelen yasal olmayan göçmenleri, büyük bir şekilde azaltacak ya da tamamen ortadan kaldıracak.”

Trump bu açıklamaları öncesinde Cuma gün içinde, iki ülkenin bir anlaşmaya varabilecekleri konusunda güçlü bir şansın olduğunu ancak eğer anlaşma olmazsa, Pazartesi’nden itibaren ek vergilerin ilk aşamada yüzde 5 artacağını söylemişti.

Başkan Trump’ın ek vergi uygulaması Pazartesi yürülüğe girseydi, ek gümrük vergilerinin Ekim ayına kadar kadameli olarak arttırılarak yüzde 25’e çıkarılması planlanıyordu.

Ticaret savaşları istihdam rakamlarını etkiliyor mu?

Başkan Donald Trump’ın Meksika ve diğer ülkelere açtığı ticaret savaşları, Amerikalı şirketleri korkutuyor. Son verilere göre şirketler iş alımlarını büyük ölçüde durdurmuş durumda. Çalışma Bakanlığı’nın yayınladığı son rapora göre, Mayıs ayında sadece 75 bin yeni istihdam oluşturuldu. Ekonomistler bu sayının 180 bin olmasını öngörmüşlerdi.

Her ne kadar bu son veriler, işsizlik oranlarının hala son 50 yılın en düşük seviyelerinde ve yüzde 3,6 oranında sabit kaldığını gösterse de, ABD ekonomisi sağlıklı olsa da zayıflıyor.

Özellikle ticaret anlaşmazlıklara karşı hassas davranan üreticiler, Mayıs ayında sadece 3 bin yeni istihdam yarattılar.icaret anlaşmazlıklara karşı hassas davranan üreticiler, Mayıs ayında sadece 3 bin yeni istihdam yarattılar.

ABD ve Meksikalı yetkililer görüşmelerde, göçmen akınını frenlemek için, Meksika’nın Guatemala sınırında devriye çalışmalarını hızla yükseltmesi gerektiğini konuştular.

Washington Post gazetesinde yer alan bu bilginin yanı sıra gazete, iki ülkenin bölgedeki sığınma ve iltica uygulamalarını yeniden gözden geçirebileceğini, göçmenlerin ABD yerine ilk önce Meksika’dan sığınma talebine başvuracakları yeni kuralların olabileceğini de yazdı.

Eğer bu plan yürürlüğe girerse, ABD, Guatemala’dan gelen göçmenleri sığınma talebinde bulunaları için Meksika’ya, Honduras ve El Salvador’dan gelenleri de Guatemala’ya gönderebilir.

Cuma gün içinde de, Meksika Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, bu uygulama değişikliği konusundaki olumlu tavrını belirtmişti.

‘Kaos’un nedenleri

Başkent Mexico City’de konuşan Lopez Obrador, “Bir diyalog var ve anlaşmaya varılabilir. Bunu başarabileceğimiz konusunda olumlu düşünüyorum” dedi.

Ancak ülke başkanı Amerika’nın göçmenlik konusuyla ticareti bağlamasının bir hata olduğu görüşünü dile getirdi, göçmen akınının, Orta Amerika’daki sosyal ve ekonomik sorunların çözümüyle ele alınması gerektiğini vurguladı.

Lopez Obrador, “Göçmenlerin yarattığı kaosun nedenleri değil sadece etkileri inceleniyor” ifadelerini de ekledi.

ABD’li yetkililer, son aylarda 100 binden fazla Orta Amerika’dan gelen yasal olmayan göçmenin ABD’ye geçiş yaptığını söylüyor.

ABD Yönetimi ayrıca, Mayıs ayında 144 bin göçmenin sınırda gözaltına alındığını, bu sayının bir önceki aya göre yüzde 32 fazla, son 13 yıldaki de en yüksek sayı olduğunu belirtti.

Başkan Trump’ın, Meksika’ya ek gümrük vergisi uygulamayı planladığı süreçte, çoğu konuda kendisiyle aynı çizgide olan Cumhuriyetçi Parti Kongre üyelerinden bazıları, eğer süreç yürürlüğe girerse, ek vergileri durdurmanın yollarını arıyacaklarını ifade etmişlerdi.

Çoğu Kongre üyesi de, getirilmesi planlanan ek gümrük vergilerinin, ABD içinde tüketici fiyatlarına yansıyacağından endişe ettiklerini söylemişti.

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