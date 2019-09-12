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Trump, ABD Merkez Bankasına yönelik ağır eleştirilerde bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.09.2019 18:44 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası’nı Washington’un ticaret uygulamalarını kötüye kullanmakla suçladı ve Merkez Bankasını Çin ekonomisinden daha büyük bir ‘sorun’ olarak nitelendirdi.Başkan Donald Trump, Euro bölgesinin faiz indirimi yapmasının üzerine ABD Merkez Bankasına yönelik eleştirisini yeniledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası’nı Washington’un ticaret uygulamalarını kötüye kullanmakla suçladı ve Merkez Bankasını Çin ekonomisinden daha büyük bir ‘sorun’ olarak nitelendirdi.
Başkan Donald Trump, Euro bölgesinin faiz indirimi yapmasının üzerine ABD Merkez Bankasına yönelik eleştirisini yeniledi. Avrupa Merkez Bankası’nın aksine, ABD Merkez Bankası’nın Amerikan ekonomisinin dünyadaki rekabet gücünü artıracak kadar hızlı hareket edemediğini belirten Trump, “Avrupa Merkez Bankası, hızlı hareket ederek, oranları 10 Temel Puan keserek, Euro’ya değer kazandırıp çok güçlü olan Dolara değer kaybettirmeye, ABD ihracatına zarar vermeye çalışıyorlar ve başarılı oluyorlar. Ve ABD Merkez Bankası ise oturuyor, oturuyor ve oturuyor. Biz faiz ödüyoruz, onlar borç para alıyorlar” dedi.
Son gelişmeler sonrasında ABD’nin Avrupa ile rekabet etmesinin zorlaştığını söyleyen Trump, ABD Merkez Bankası’nın Washington’un ticaret uygulamalarını kötüye kullandığını bu sebeple Çin’den daha büyük bir ‘sorun’ olduğunu vurguladı.

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