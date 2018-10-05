Trump, ABD'nin yeni 'Terörle Mücadele Ulusal Güvenlik Stratejisini' onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Benim liderliğim altında ABD teröre karşı mücadeleyi artırmıştır. Koalisyon ortaklarımızla birlikte Suriye ve Irak'ta IŞİD'i büyük oranda ortadan kaldırdık. Aynı şekilde, İran Devrim Muhafızları ve İran'ın bölgesel güçlerine destek veren ABD'nin İran ile yaptığı berbat bir anlaşmaya son verdim. Ayrıca, savunma konusunda ülkemizin ordusunu yeniden yapılandırmak için bütçeyi düzenledim." değerlendirmesine yer verdi.

ABD’nin en son "Terörle Mücadele Ulusal Güvenlik Stratejisi" eski Başkan Barack Obama döneminde 2011'de hazırlanmıştı.

Trump’ın onayladığı raporda ise özellikle İran'a karşı kullanılan sert dil dikkat çekerken, rapor özellikle altı madde üzerine yoğunlaştı.

Raporda, "Teröristlerin ideolojik olarak kaynaklarına inmek, teröristleri kendilerinden destekleyen kaynaklarından uzaklaştırmak, ABD’nin terörle mücadele araçlarının modernleştirilmesi, Amerikan altyapısının korunması ve büyümesini sağlamak, radikalleşmenin önüne geçilmesi, terör gruplarına katılımı engellemek ve uluslararası ortaklarla terörle mücadelede ortak noktaları arttırmak." maddeleri öne çıktı.