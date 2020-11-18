HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Trump, ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörü'nün görevine son verdi

Trump, ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörü'nün görevine son verdi

18.11.2020 07:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Trump, ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörü'nün görevine son verdi

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 seçimlerinde "usulsüzlük" olmadığı yönünde açıklama yapan, ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörü Chris Krebs'in görevine son verildiğini Twitter'dan duyurdu.

Twitter aracılığıyla paylaşımda bulunan Trump, Krebs'in 3 Kasım Salı günü düzenlenen başkanlık seçimlerinde "usulsüzlük" tespit edilmediğine ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Trump şunları kaydetti:

"Krebs'in 2020 seçimlerindeki güvenlik meselelerine ilişkin yaptığı açıklama oldukça yanlış. Bu seçimlerde büyük usulsüzlükler ve hileler oldu, ölü insanlar adına oy kullanıldı, gözlemcilerin seçim merkezlerine girilmesine izin verilmedi. Oy sayma makinelerindeki sözde teknik problemler Trump için kullanılan oyları Biden'ın hanesine yazdı ve daha neler neler oldu.

Bu nedenle, şu andan itibaren geçerli olmak üzere ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörü Krebs'in işine son veriyorum."

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan 59'uncu başkanlık seçimlerinden resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Biden galip çıkmıştı. ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Trump ise seçimlerde "hile" yapıldığını ve asıl kazananın kendisi olduğunu öne sürüyor.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
9 ayda 40 kilo verdi! Son halini gören tanıyamıyor9 ayda 40 kilo verdi! Son halini gören tanıyamıyor
İstanbul’da eş zamanlı PKK operasyonu: 8 gözaltıİstanbul’da eş zamanlı PKK operasyonu: 8 gözaltı
MEB "Evde Oyun Var" yayında!MEB "Evde Oyun Var" yayında!

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

Putin'den çok çarpıcı Dağlık Karabağ açıklaması: İntihar olur

Putin'den çok çarpıcı Dağlık Karabağ açıklaması: İntihar olur

Eski eşinin yeni sevgilisi ona benzetilince...

Eski eşinin yeni sevgilisi ona benzetilince...

Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL

Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması geldi

Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması geldi

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Diğer Haberler

Sağlık Bakanlığı'nda flaş atama! Bakan Yardımcısı Muhammet Güven'in yerine, Sebahattin Aydın atandı

Sağlık Bakanlığı'nda flaş atama!

Türkiye'nin üç ayrı bölgesinde peş peşe deprem

3 ayrı şehirde peş peşe deprem

İstanbul’da eş zamanlı PKK operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul’da eş zamanlı PKK operasyonu: 8 gözaltı

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven görevden alınarak yerine Sabahattin Aydın atandı

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Malatya’da 3,8 büyüklüğünde deprem

Malatya’da 3,8 büyüklüğünde deprem

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.