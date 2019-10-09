HABER

Trump: 'ABD Türkiye'nin Operasyonunu Onaylamıyor'

09.10.2019 20:44 | Son Güncelleme

Başkan Trump, Türkiye’nin Suriye’de Barış Pınarı Harekatı’nı başlatmasından sonra konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Trump, “Bu sabah NATO üyesi Türkiye Suriye’yi işgal etti. ABD bu saldırıya onay vermemektedir” dedi.

Trump: 'ABD Türkiye'nin Operasyonunu Onaylamıyor'

Başkan Donald Trump, Türkiye’nin Suriye’de Barış Pınarı Harekatı’nı başlatmasından sonra konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Trump, “Bu sabah NATO üyesi Türkiye Suriye’yi işgal etti. ABD bu saldırıya onay vermemektedir ve Türkiye’ye bu operasyonun kötü bir fikir olduğunu net bir şekilde iletmiştir” dedi.

Trump yazılı açıklamasında, bölgede ABD askerinin bulunmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

“Siyasete girdiğim ilk günden bu yana bu anlamsız, sonu gelmeyen özellikle de ABD’ye yarar sağlamayan savaşlarda yer almak istemediğimi net bir şekilde söylemiştim. Türkiye sivillerin, Hıristiyanlar dahil dini azınlıkların korunacağı ve insani bir krizin yaşanmayacağı konusunda taahhüt verdi. Bu taahhüdü yerine getirmelerini bekliyoruz. Buna ek olarak, bütün tutsak IŞİD savaşçılarının cezaevinde kalmaya devam etmelerinin ve IŞİD’in hiçbir şekilde yeniden toparlanmamasının sağlanmasından artık Türkiye sorumludur. Türkiye’nin bütün taahhütlerine uymasını bekliyor ve durumu yakından izlemeye devam ediyoruz.”

Senatörlerden Türkiye’ye yaptırım paketi planı

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı operasyondan dolayı yeni bir yaptırım paketinin yakında Senato’ya sunulacağını açıkladı.

Senatör Graham Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, “(Operasyonun başlaması) Medyada çıkan haberler eğer doğruysa ve Türkiye Suriye’nin kuzeyine girdiyse, bir felaket geliyor. Trump yönetimi tarafından yüzsüzce terk edilen Kürt müttefiklerimiz için dua edin. Bu adım, IŞİD’in yeniden ortaya çıkmasına yol açacak.(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’a ağır bir bedel ödetmek için Kongre’de verilecek çabalara öncülük edeceğim. Başkan (Donald) Trump’ı hala zaman varken, işleyen güvenli bölge konseptine geri dönmeye çağırıyorum” diye yazdı.

Graham Amerikan medyasında verdiği bir röportajda da, Türkiye’ye operasyonundan dolayı “yıkıcı” yaptırımlar paketi sunmayı planladığını söyledi.

Bölgedeki Kürtler’in durumundan duyduğu endişeyi tekrar dile getiren Graham, planladıkları yaptırımların Türk ekonomisini ve ordusunu hedef alacağını söyledi. Graham, Senato’da tasarının Başkan’a veto etme imkanı tanımayacak derecede bir çoğunluğun desteğini alacağı tahmininde de bulunurken, “Kim Kürtler’e karşı Erdoğan’ı destekleyecek ki?” ifadesini kullandı.

Senatör Graham, Başkan Trump’ın Suriye’den asker çekme kararını diğer herkesin tavsiyelerine tamamen ters düşerek aldığını da belirtti. Graham, “Eğer geri kalan bizlerin bilmediği bir şeyi biliyorsa takdirin yüzde 100’ünü kendisi toplayacak. Ama tersi olursa da suçun yüzde 100’ü onda olacak. Bunun ortası yok” dedi.

Demokrat Senatör Chris Can Hollen da Twitter mesajında, “Türkiye Suriyeli Kürt ortaklarımıza saldırdığı için ağır bir bedel ödemeli. Her iki partiden senatörler, IŞİD’i yenilgiye uğratmada en çok sorumluluk alan tek bölgesel grubu terk etmeyi desteklemeyecek. İki partiden de destek alan yaptırımlar tasarısı şu an hazırlanıyor. Trump IŞİD’i yenilgiye uğrattığını iddia etmeyi seviyor. Suriyeli Kürtlerle ortaklık kuran güçlerimiz büyük ilerleme sağladı ama daha yapacak işler var. IŞİD Trump’ın ihanetini kutluyor” dedi.

PARTNERDudak uçuklatan değişim!Dudak uçuklatan değişim!
WSJ: 'Türkiye'nin Amerika'yla İlgili Haklı Şikayetleri Var'WSJ: 'Türkiye'nin Amerika'yla İlgili Haklı Şikayetleri Var'
Parti Liderlerinden Barış Pınarı AçıklamalarıParti Liderlerinden Barış Pınarı Açıklamaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resulayn ve Tel Abyad'da YPG mevzileri vuruluyor!

Resulayn ve Tel Abyad'da YPG mevzileri vuruluyor!

Ceylanpınar'a havan, Nusaybin'e roket!

Ceylanpınar'a havan, Nusaybin'e roket!

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

İflas eden 178 yıllık dev şirketi rakibi satın alıyor

İflas eden 178 yıllık dev şirketi rakibi satın alıyor

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Barış Pınarı Harekatı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Barış Pınarı Harekatı başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump’tan tepki çeken Türkiye açıklaması!

Trump’tan tepki çeken Türkiye açıklaması!

Eski Cumhurbaşkanı son yolculuğuna böyle uğurlandı!

Eski Cumhurbaşkanı son yolculuğuna böyle uğurlandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Başkanı Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Trump'tan üç günde dört çelişkili mesaj! İşte sebebi

Trump'tan üç günde dört çelişkili mesaj! İşte sebebi

NATO: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var

NATO: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var

Terör örgütü SDG paniğe kapıldı, Türkiye'ye karşı ABD'den uçuşa yasak bölge istedi

Terör örgütü SDG paniğe kapıldı!

Türkiye Suriye'de operasyona başladı! Dış basın nasıl gördü?

Türkiye Suriye'de operasyona başladı! Dış basın nasıl gördü?

Resulayn ve Tel Abyad'da YPG mevzileri vuruluyor!

Resulayn ve Tel Abyad'da YPG mevzileri vuruluyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.