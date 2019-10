Trump: 'ABD Türkiye'nin Operasyonunu Onaylamıyor'

Senatör Graham, Başkan Trump’ın Suriye’den asker çekme kararını diğer herkesin tavsiyelerine tamamen ters düşerek aldığını da belirtti. Graham, “Eğer geri kalan bizlerin bilmediği bir şeyi biliyorsa takdirin yüzde 100’ünü kendisi toplayacak. Ama tersi olursa da suçun yüzde 100’ü onda olacak. Bunun ortası yok” dedi.

Demokrat Senatör Chris Can Hollen da Twitter mesajında, “Türkiye Suriyeli Kürt ortaklarımıza saldırdığı için ağır bir bedel ödemeli. Her iki partiden senatörler, IŞİD’i yenilgiye uğratmada en çok sorumluluk alan tek bölgesel grubu terk etmeyi desteklemeyecek. İki partiden de destek alan yaptırımlar tasarısı şu an hazırlanıyor. Trump IŞİD’i yenilgiye uğrattığını iddia etmeyi seviyor. Suriyeli Kürtlerle ortaklık kuran güçlerimiz büyük ilerleme sağladı ama daha yapacak işler var. IŞİD Trump’ın ihanetini kutluyor” dedi.