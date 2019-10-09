Trump: 'ABD Türkiye'nin Operasyonunu Onaylamıyor'

Başkan Donald Trump, Türkiye’nin Suriye’de Barış Pınarı Harekatı’nı başlatmasından sonra konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Trump, “Bu sabah NATO üyesi Türkiye Suriye’yi işgal etti. ABD bu saldırıya onay vermemektedir ve Türkiye’ye bu operasyonun kötü bir fikir olduğunu net bir şekilde iletmiştir” dedi. Trump yazılı açıklamasında, bölgede ABD askerinin bulunmadığına işaret ederek, şunları kaydetti: “Siyasete girdiğim ilk günden bu yana bu anlamsız, sonu gelmeyen özellikle de ABD’ye yarar sağlamayan savaşlarda yer almak istemediğimi net bir şekilde söylemiştim. Türkiye sivillerin, Hıristiyanlar dahil dini azınlıkların korunacağı ve insani bir krizin yaşanmayacağı konusunda taahhüt verdi. Bu taahhüdü yerine getirmelerini bekliyoruz. Buna ek olarak, bütün tutsak IŞİD savaşçılarının cezaevinde kalmaya devam etmelerinin ve IŞİD’in hiçbir şekilde yeniden toparlanmamasının sağlanmasından artık Türkiye sorumludur. Türkiye’nin bütün taahhütlerine uymasını bekliyor ve durumu yakından izlemeye devam ediyoruz.”

Senatörlerden Türkiye’ye yaptırım paketi planı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı operasyondan dolayı yeni bir yaptırım paketinin yakında Senato’ya sunulacağını açıkladı. Senatör Graham Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, “(Operasyonun başlaması) Medyada çıkan haberler eğer doğruysa ve Türkiye Suriye’nin kuzeyine girdiyse, bir felaket geliyor. Trump yönetimi tarafından yüzsüzce terk edilen Kürt müttefiklerimiz için dua edin. Bu adım, IŞİD’in yeniden ortaya çıkmasına yol açacak.(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’a ağır bir bedel ödetmek için Kongre’de verilecek çabalara öncülük edeceğim. Başkan (Donald) Trump’ı hala zaman varken, işleyen güvenli bölge konseptine geri dönmeye çağırıyorum” diye yazdı. Graham Amerikan medyasında verdiği bir röportajda da, Türkiye’ye operasyonundan dolayı “yıkıcı” yaptırımlar paketi sunmayı planladığını söyledi. Bölgedeki Kürtler’in durumundan duyduğu endişeyi tekrar dile getiren Graham, planladıkları yaptırımların Türk ekonomisini ve ordusunu hedef alacağını söyledi. Graham, Senato’da tasarının Başkan’a veto etme imkanı tanımayacak derecede bir çoğunluğun desteğini alacağı tahmininde de bulunurken, “Kim Kürtler’e karşı Erdoğan’ı destekleyecek ki?” ifadesini kullandı.