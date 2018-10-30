Trump ABD'de doğanlara vatandaşlık hakkını kaldırmak istiyor

Ancak Temsilciler Meclisi Başkanına göre bu uygulamaya kararname yoluyla son vermek mümkün değil.ABD Başkanı Donald Trump, ailesi ABD vatandaşı olmayan ancak ülke topraklarında doğan çocuklara verilen vatandaşlık hakkını kaldıracağını açıkladı.

Trump, HBO kanalında yayınlanan Axios programında katıldığı söyleşide, söz konusu uygulamayı kastederek, "Biz dünyada, bir kişinin gelip de bebek sahibi olduktan sonra bebeğinin ABD vatandaşı olduğu tek ülkeyiz... Bu çok saçma ve son bulmalı” diye konuştu.

Hukuk danışmanıyla konuyu görüştüğünü ve kararname yoluyla uygulamayı sona erdirmenin mümkün olduğunu belirten Trump, "Süreç devam ediyor. Bu gerçekleşecek” dedi.

Anayasal hak

Trump'ın açıklamaları sonrası, ABD Anayasası'nda koruma altına alınan bu hakkın başkanlık kararnamesiyle yürürlükten kaldırılıp kaldırılamayacağı tartışma konusu oldu.

Anayasada bir maddeyi değiştirmek için ABD Temsilciler Meclisi'nin ve Senato'nun üçte ikisinin onayının yanı sıra her eyalet meclisinde de dörtte üçlük çoğunluğun desteği gerekiyor.