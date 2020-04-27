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Trump: ‘ABD’de Önümüzdeki Haftalarda Çok Can Kaybı Olacak’

27.04.2020 14:47 | Son Güncelleme

Amerika Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da düzenlediği günlük basın toplantısında bugüne kadar çizdiği en karanlık tabloyu işaret ederek “Önümüzdeki iki hafta maalesef çok zor geçecek ve maalesef çok fazla can kaybı olacak” dedi

Trump: ‘ABD’de Önümüzdeki Haftalarda Çok Can Kaybı Olacak’

Amerika Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da düzenlediği günlük basın toplantısında, bugüne kadar çizdiği en karanlık tabloyu işaret ederek “Önümüzdeki iki hafta maalesef çok zor geçecek ve maalesef çok fazla can kaybı olacak,” dedi. Trump, ABD’nin önümüzdeki haftalarda en zor döneme gireceğini söylerken, “En büyük darbeyi de New York alacak gibi görünüyor,” dedi.

"New York'a 1000 asker gönderildi"

Amerika Başkanı bazı eyaletlerin valileri tarafından, yardıma muhtaç bölgelere gereken federal yardımın ulaştırılmadığı yönünde eleştiriliyordu. ABD ordusunun tedarik konusunda aktif rol alacağını söyleyen ABD Başkanı, salgınla mücadele kapsamında New York’a 1000 askerin gönderildiğini kaydetti.

"Taraftarlarimn stadyumlara dönmesini istiyorum"

Salgınla mücadeleyi bir kez daha savaş olarak niteleyen Trump, insanlara evde oturmaları gerektiğini söylerken işsizlik rakamlarının artacağını bildiğini de söyledi. Ülkedeki Beyzbol, Amerikan Futbolu ve Basketbol kulüplerinin yöneticileriyle video konferans aracılığıyla görüştüğünü söyleyen Trump, "Ülkemizi yeniden açmamız lazım, taraftarların stadyumlara dönmesini istiyorum,” dedi.

"Uçak gemisinin kaptanı berbat bir şey yaptı"

Donald Trump, geride bıraktığımız hafta ABD donanmasına ait USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanının görevden alınmasıyla ilgili bir soruyu da yanıtladı. Trump, geminin kaptanının “berbat bir şey yaptığını” söyledi.

Gemi komutanı, ABD Donanması’na yazdığı mektupta, “Savaşta değiliz. Denizcilerimiz ölmemeli," diyerek askerlerin çoğunluğunun gemiden tahliye edilmesi gerektiğini söylemişti. En az 100 mürettebatın virüse yakalandığı geminin kaptanı bu açıklamadan kısa süre sonra görevden alınmıştı.

"Sosyal mesafeyi korumazsak salgın yeniden hız kazanabilir"

Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne bağlı Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, “Elimizdeki en önemli araç sosyal izolasyonu korumak. Buna devam etmeliyiz,” dedi. Fauci, aksi taktirde salgının yeniden hız kazanabileceği uyarısında bulundu.

Corona salgınıyla mücadele ekibinin koordinatörü Doktor Deborah Birx de ABD'de salgının en büyük darbe vurduğu üç bölge olan Detroit, New York ve Louisiana'da 6 veya 7 gün içinde durumun en kötü noktaya ulaşacağının tahmin edildiğini söyledi.

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