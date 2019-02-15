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Trump ABD'de "ulusal acil durum" ilan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 23:14 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede ulusal acil durum ilan eden Başkanlık bildirgesini imzaladı - Demokrat Partinin önde gelen isimlerinden Nancy Pelosi ve Chuch Schumer, Trump'ın kararına tepki gösterdi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin güney sınırında yaşanan "şiddet olaylarını" gerekçe göstererek ülkede "ulusal acil durum" ilan etti.

Başkan Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin bilgi verdikten sonra ülkede ulusal acil durum ilan ettiği Başkanlık bildirgesini imzaladı.

Trump imzaladığı bildirgede, "ABD anayasasının bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak güney sınırlarındaki aciliyetten dolayı ulusal acil durum ilan ediyorum." dedi.

- Demokratlardan tepki

Başkan Trump'ın ülkede acil durum ilan etmesinin ardından Demokrat Partinin önde gelen isimleri karara tepki gösterdi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve New York Senatörü Chuck Schumer konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Başkanın kanun dışı şekilde var olmayan bir krizi varmış gibi göstermesi anayasamızın ciddi şekilde ihlalidir ve ülkemizi daha güvensiz hale getirmektedir." ifadesine yer verildi.

Trump, bugün yaptığı basın toplantısında, "Ülkemize korkunç derecede uyuşturucu giriyor. Bunların çoğu güney sınırlarından. Bu nedenle güney sınırlarında çok fazla insan tutukladık. Ulusal acil durum, çok daha basit sebeplerden daha önce defalarca ilan edildi. Kimse sesini de çıkartmadı. Biz ülkemizin işgalinden bahsediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

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