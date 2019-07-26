HABER

Trump, ABD’li rapçi’nin serbest bırakılmasını istedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2019 10:46 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, İsveç’ten, ABD’li rapçi ASAP Rocky’nin özgürlüğünün verilmesini istedi.ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada, İsveç’in Afrika kökenli Amerikan topluluğunu hayal kırıklığına uğrattığını yazarak, İsveç’ten ABD’li rapçi ASAP Rocky’nin özgürlüğünün verilmesini istedi.Gerçek adı Rakim Mayers olan ABD’li rapçi ASAP Rocky, 2 Temmuz’da İsveç’in başkenti Stockholm’de yapılan Smash Müzik Festivali’nden sonra gözaltına alınmış 3 hafta sonra İsveç savcılığı rapçi hakkında adam yaralama suçlamasıyla dava açma kararı vermişti.

Trump, ABD’li rapçi’nin serbest bırakılmasını istedi

ABD Başkanı Donald Trump, İsveç’ten, ABD’li rapçi ASAP Rocky’nin özgürlüğünün verilmesini istedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada, İsveç’in Afrika kökenli Amerikan topluluğunu hayal kırıklığına uğrattığını yazarak, İsveç’ten ABD’li rapçi ASAP Rocky’nin özgürlüğünün verilmesini istedi.
Gerçek adı Rakim Mayers olan ABD’li rapçi ASAP Rocky, 2 Temmuz’da İsveç’in başkenti Stockholm’de yapılan Smash Müzik Festivali’nden sonra gözaltına alınmış 3 hafta sonra İsveç savcılığı rapçi hakkında adam yaralama suçlamasıyla dava açma kararı vermişti. Davanın Savcısı Daniel Suneson basın açıklamasında, “Bugün üçüncü derece şüpheli için normal derece saldırı suçlamaları getirdim. Çünkü kendini savunma ve kışkırtma nedeniyle savunma yapmasına rağmen, olayın bir suç teşkil ettiğine karar verdim. Bu karara varmak için güvenlik kamerası görüntülerini inceledim. Bu konuda internette bulunabileceğinden daha fazla materyale sahip olduğumu belirtmem gerekir. Kaydedilen görüntülere ek olarak davacının iddiaları da suçlamalarımı destekledi" sözlerini kullanmıştı.
Savcı, ASAP Rocky hakkında saldırı suçlamasıyla dava açılacağını duyurdu. İsveç’teki normal derece saldırı suçuyla hüküm giyenler 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor. Suneson ayrıca, ASAP Rocky’nin serbest bırakılmasının büyük bir risk taşıdığını da savunarak, “Eğer serbest bırakılırlarsa ülkeyi terk etmesi ve olayın kovuşturulması konusunda bariz bir risk oluşturur” dedi.
Şimdiye kadar duruşma tarihi açıklanmazken, savcı 3 gün daha ek süre istedi.
Kefili ABD Başkanı
Rocky’nin davası ABD ile İsveç arasında adeta politik gerilime neden oluyor. ABD Başkanı Donald Trump, İsveç Başbakanı Stefan Löfven’i aramış ve şahsen rap yıldızına kefil olarak, serbest bırakılmasını istemişti. Löfven ise İsveç hükümetinin, savcıları ve mahkemeleri etkilemeyeceğini belirterek bu teklifi geri çevirmişti.
Rocky ve ekibi, Stockholm’e geldikleri 30 Haziran’da bir sokak kavgasına karışmıştı. Rapçi, bazı uyuşturucu bağımlıları tarafından izlendiğini iddia ederek, İsveç kökenli olmayan bir grupla sözlü tartışma yaşadığını kabul etti. Kavganın bu kişiler tarafından çıkarıldığını iddia etti. Kavgayla ilgili olarak bazı görüntüler ise sosyal medyada yayınladı. Rocky’nin ekininde olan bir kişiyse kışkırtıldıklarını ve “Kendilerini savunmaktan başka çareleri olmadığını” iddia etti.
Gözaltı kararı hem uluslararası arena da hem de İsveç’te tepkiye neden oldu. 600 binden fazla kişi rapçinin serbest bırakılması için bir dilekçe imzaladı. Birkaç sanatçı da İsveç’i boykot etme çağrısı yaptı.
ABD’li şarkıcı ASAP Rocky’nin gözaltına alınması nedeniyle Temmuz ayındaki 12 konseri iptal oldu.

Trump, ABD’li rapçi’nin serbest bırakılmasını istedi

Kan donduran cinayet! Cesedini parçalara ayırıp...Kan donduran cinayet! Cesedini parçalara ayırıp...
(Özel) Kocamaz’a kumpas kurmakla suçlanan Servet Koca, suskunluğunu İHA’ya bozdu(Özel) Kocamaz’a kumpas kurmakla suçlanan Servet Koca, suskunluğunu İHA’ya bozdu
CHP'de toplu istifaCHP'de toplu istifa

En Çok Okunan Haberler

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

F.Bahçe'den kötü prova!

F.Bahçe'den kötü prova!

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına flaş talimat

AK Parti teşkilatlarına flaş talimat!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye S-400 ve yaptırım yanıtı

Erdoğan'dan ABD'ye S-400 ve yaptırım yanıtı

CHP Lüleburgaz teşkilatında toplu istifa

CHP'de toplu istifa

Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin karar Resmi Gazete'de

Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin karar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakan Atilla açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakan Atilla açıklaması!

Cumhurbaşkanına hakaret eden CHP'li avukat partiden ihraç edilecek

CHP'den Cumhurbaşkanı'na hakaret eden avukat hakkında karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.