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Trump ABD'nin BM Daimi Temsilci adayını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 03:16 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Şu anda Kanada Büyükelçimiz olarak görev yapan Kelly Knight Craft'ı, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine aday göstermekten mutluluk duyuyorum"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği görevine halihazırda Kanada Büyükelçiliği görevini yürüten Kelly Knight Craft'ı aday gösterdiğini duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şu anda Kanada Büyükelçimiz olarak görev yapan Kelly Knight Craft'ı ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine aday göstermekten mutluluk duyuyorum. Kelly bizim ülkemizi temsil ederken çok önemli işlere imza attı." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump'ın daha önce bu göreve aday gösterdiği Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ailevi sebepleri gerekçe göstererek adaylıktan çekilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD 45.Başkanı Donald Trump Birleşmiş Milletler

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