"Trump ABD'nin İran’a yaptırımları konusunda cesur bir karar verdi"

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesinin İran’a yönelik yaptırımları konusunda "cesur bir karar" aldığını söyledi.

Netanyahu, partisi Likud'un grup toplantısında yaptığı konuşmada, bugün itibarıyla uygulamaya başlanan ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ikinci bölümünün başlaması münasebetiyle Başkan Trump'a teşekkür etti.

ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketinin devreye girmesi sebebiyle bugünün "tarihi bir gün olduğunu" söyleyen Netanyahu, "ABD Başkanı Trump'a bu cesur ve önemli kararından dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu kararın, istikrar ve barışın yanı sıra güvenliğe de katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İran'a uygulanmaya başlanan yaptırımdan dolayı Trump'a teşekkür ederek, "ABD, tek bir hareketle İran'ın Suriye, Lübnan, Gazze, Irak ve Yemen'e yerleşmesine büyük darbe vurdu. Başkan Trump yine yaptın." cümlelerini kullanmıştı.