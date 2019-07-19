Trump, ABD’nin yeni çalışma bakanı adayını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni çalışma bakanı olarak eski Yargıtay Hakimi Antonin Scalia’nın oğlu Eugene Scalia’yı atayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, görevinden istifa eden Rene Alexander Acosta’nın yerine yeni çalışma bakanı olarak Yargıtay eski üyesi Antonin Scalia’nın oğlu, İş Hukuku Avukatı Eugene Scalia’yı atayacağını söyledi. Başkan Trump, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Eugene Scalia’yı yeni çalışma bakanı olarak atama niyetimi memnuniyetle duyuruyorum. Eugene, hem hukuk hem de çalışma alanlarında büyük başarılara imza attığı bir yaşam sürdü. Sadece bir avukat olarak değil, aynı zamanda işçiler ve diğer insanlarla çalışma konusunda büyük deneyime sahip bir avukat olarak saygı görüyor. İlk 2 buçuk yılında, belki de tarihteki herhangi bir yönetimden daha fazlasını yapan hükümetin harika bir üyesi olacak” dedi.

Scalia, Miamı Başsavcısıyken 2008 yılında ünlü multimilyoner Jeffrey Epstein’ı hapisten çıkartmak için yaptığı pazarlığın ortaya çıkmasının ardından istifa eden ABD’nin eski Çalışma Bakanı Acosta’nın yerine geçecek. Pedofili ve cinsel istismar suçlamaları yöneltilen Epstein, Sacalia ile yaptığı anlaşma neticesinde federal yargılamadan kaçınabilmiş ve yalnızca 13 ay hapiste kalmıştı. Olayın açığa çıkmasının ardından tutuklanıp kefaletle serbest bırakılmasına izin verilmeyen Epstein, cinsel istismar ve insan kaçakçılığını da içeren bir dizi suçtan yargılanıyor.

Başkan Trump, Acosta’nın bugün resmen yürürlüğe girecek olan istifasını geçtiğimiz hafta duyurmuştu. İstifanın ardından, yeni bakan belirlenecek süreye kadar Çalışma Bakanı Yardımcısı Pat Pizella görevi vekaleten devraldı.

Acosta’nın istifası sonrasında birçok kişinin 55 yaşındaki hukukçu Scalia’yı Başkan Trump’a önerdiği öne sürüldü. Cumhuriyetçi Arkansas Senatörü Tom Cotton, birkaç senatörle daha konuştuktan sonra Eugene Scalia’nın adını Başkan Trump’a önerdi.