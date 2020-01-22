HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump: 'ABD'ye Seyahat Yasağına Yeni Ülkeler Eklenecek'

Trump: 'ABD'ye Seyahat Yasağına Yeni Ülkeler Eklenecek'

22.01.2020 18:41 | Son Güncelleme

Yeni kısıtlamaların kısa zamanda devreye gireceğini açıklayan Trump hangi ülkelerin yeni listede yeralacağı konusunda ayrıntı vermedi 

Trump: 'ABD'ye Seyahat Yasağına Yeni Ülkeler Eklenecek'

Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan ABD Başkanı Donald Trump, ABD’ye seyahat kısıtlamalarının yürürlükte olduğu ülkelere yenilerinin ekleneceğini söyledi. Yeni kısıtlamaların kısa zamanda devreye gireceğini söyleyen Trump hangi ülkelerin yeni listede yeralacağı konusunda ayrıntı vermedi.

Amerikan basınında Salı günü yayınlanan haberlerde Trump yönetiminin Belarus (Beyaz Rusya), Eritre, Kırgızistan, Myanmar, Nijerya, Sudan ve Tanzanya vatandaşlarına ABD’ye seyahat yasağı getireceği aktarıldı.

Trump ilk olarak 2017 yılında yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarının Amerika’ya seyahatini engelleyen uygulamayı yürürlüğe koymuş ancak bu uygulama federal mahkemede “ayrımcılık yapıldığı” kararıyla hükümsüz kılınmıştı. Yasağı ikinci kez gündeme getiren Trump yönetimi yine federal mahkeme kararıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

2018 yılında ise Anayasa Mahkemesi, başkanın ABD’ye giriş yapacaklar üzerinde kısıtlama getirme yetkisi olduğu kararıyla Trump’ın bu uygulamasına yeşil ışık yakılmıştı.

Mevcut yasağın uygulandığı ülkeler İran, Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup... Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup...
Netflix: The Crown dizisi yayına girdiği 2016'dan beri 73 milyon hanede izlendiNetflix: The Crown dizisi yayına girdiği 2016'dan beri 73 milyon hanede izlendi
Yunan adalarında sığınmacı greviYunan adalarında sığınmacı grevi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' diyen takipçisine olay yanıt

'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' diyen takipçisine olay yanıt

Çırılçıplak pozuna beğeni yağdı

Çırılçıplak pozuna beğeni yağdı

İBB'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı!

İBB'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı!

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ünlü yetişkin film sitesi Meghan Markle'a iş teklif etti

Ünlü yetişkin film sitesi Meghan Markle'a iş teklif etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Berlin'deki Libya Konferansı sonrası Arap Birliğinden skandal Türkiye çıkışı!

Arap Birliğinden skandal Türkiye çıkışı!

ABD Başkanı Trump'tan Irak'taki ABD askerlerine ilişkin açıklama!

ABD askerleri çekilecek mi? Trump'tan açıklama!

Apartman büyüklüğünde dev dalgalar o kenti vurdu!

Apartman büyüklüğünde dev dalgalar o kenti vurdu!

Trump'tan Greta'ya zeytindalı: Seni gördüğüme sevindim

Trump'tan Greta'ya zeytindalı: Seni gördüğüme sevindim

Uçakta alkollü yolcuya 'bantlı' çözüm

Uçakta alkollü yolcuya 'bantlı' çözüm

İnsan yüzlü mutant keçiye tapmaya başladılar!

İnsan yüzlü mutant keçiye tapmaya başladılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.