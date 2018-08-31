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Trump, ABD'yi Dünya Ticaret Örgütünden çekmekle tehdit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 00:21 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Hizaya gelmezlerse, DTÖ'den çekilirim"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesini Dünya Ticaret Örgütünden (DTÖ) çekmekle tehdit etti.

Trump, Bloomberg News'e verdiği mülakatta, DTÖ'nün ABD'ye daha iyi muamele etmesi gerektiğini savundu.

Haberde, Trump'ın, "Hizaya gelmezlerse, DTÖ'den çekilirim." sözlerine yer verildi.

Trump, geçen ay yaptığı açıklamada, ABD'nin DTÖ tarafından yıllarca "çok kötü" muamele görerek dezavantajlı bir konuma itildiğini iddia etmiş ve kuruluşun faaliyetlerini değiştirmesi gerektiğini savunmuştu.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, ocak ayında yaptığı açıklamada, Çin'in 2001 yılında DTÖ üyeliğinin hata olduğunu öne sürmüştü.

Uzmanlar, çok uluslu serbest ticaret sistemini kurmakta öncülük eden ABD'nin DTÖ'den çekilmesi durumunda, başta ABD olmak üzere küresel ekonominin ve dünya ticaretinin olumsuz etkileneceğini vurguluyor.

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Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)

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