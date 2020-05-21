Trump, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceğini duyurdu

Trump, Michigan eyaletine yapacağı ziyaret öncesi Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamada bulundu.

Açık Semalar Anlaşması’ndan çekileceğine ilişkin iddiaları doğrulayan Trump, "Rusya ile ilişkilerimiz çok iyi ancak Rusya bu anlaşmaya uymuyor. Rusya, sorumluklarını yerine getirene kadar anlaşmadan çekileceğiz ancak bu yeni bir anlaşma yapmak ya da bu anlaşmayı yeniden bir araya getirmek için çok iyi bir fırsat." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, birçok anlaşmada karşı tarafın sorumluluklarını yerine getirmediğini ve bu nedenle de bazı anlaşmalardan çekildiklerini vurgulayarak, "Biz bu anlaşmadan çıktığımızda Rusya'nın geri geleceğini ve bir anlaşma yapmak istediklerini söyleyeceklerini düşünüyorum." dedi.

TRUMP, KİLİSELERİ AÇMAK İSTİYOR

Haziran ya da temmuz gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin daha iyi rakamlar görmeyi beklediklerine ve ülkenin bir an önce normalleşmesini istediğine işaret eden Trump, "Yapmak istediğim şeylerin bir diğeri de kiliseleri yeniden açmak. Bu konuda çok yakında güçlü bir pozisyon alacağız." ifadesini kullandı.