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Trump, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceğini duyurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 21.05.2020 21:01 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya sorumluluklarını yerine getirene kadar, Açık Semalar Anlaşması’ndan çekileceklerini açıkladı. Trump, "Biz bu anlaşmadan çıktığımızda, Rusya'nın geri geleceğini ve bir anlaşma yapmak istediklerini söyleyeceklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceğini duyurdu

Trump, Michigan eyaletine yapacağı ziyaret öncesi Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamada bulundu.

Açık Semalar Anlaşması’ndan çekileceğine ilişkin iddiaları doğrulayan Trump, "Rusya ile ilişkilerimiz çok iyi ancak Rusya bu anlaşmaya uymuyor. Rusya, sorumluklarını yerine getirene kadar anlaşmadan çekileceğiz ancak bu yeni bir anlaşma yapmak ya da bu anlaşmayı yeniden bir araya getirmek için çok iyi bir fırsat." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, birçok anlaşmada karşı tarafın sorumluluklarını yerine getirmediğini ve bu nedenle de bazı anlaşmalardan çekildiklerini vurgulayarak, "Biz bu anlaşmadan çıktığımızda Rusya'nın geri geleceğini ve bir anlaşma yapmak istediklerini söyleyeceklerini düşünüyorum." dedi.

TRUMP, KİLİSELERİ AÇMAK İSTİYOR

Haziran ya da temmuz gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin daha iyi rakamlar görmeyi beklediklerine ve ülkenin bir an önce normalleşmesini istediğine işaret eden Trump, "Yapmak istediğim şeylerin bir diğeri de kiliseleri yeniden açmak. Bu konuda çok yakında güçlü bir pozisyon alacağız." ifadesini kullandı.

Kovid-19'la mücadele konusunda ABD'nin ve diğer ülkelerin büyük ilerleme kaydettiğini vurgulayan Trump, "G-7 Liderler Zirvesi, Beyaz Saray'da ya da önceden planlandığı gibi Camp David yerleşkesinde olabilir." diye konuştu.

Kovid-19'a karşı koruma sağladığını iddia ederek kullandığını açıkladığı "hidroksiklorokin" isimli sıtma ilacını bir gün daha kullandıktan sonra bırakacağını açıklayan Trump, bugün yaptırdığı Kovid-19 testinin de negatif çıktığını bildirdi.

AÇIK SEMALAR ANLAŞMASI NEDİR?

Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan Açık Semalar Anlaşması'nın tarafları arasında Türkiye de bulunuyor.

Rusya, 2-5 Şubat 2016'da Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde Türkiye'de gözlem uçuşu talep etmiş, bu uçuşunun rotası üzerinde Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde mutabakat sağlanamamış ve uçuş gerçekleşmemişti.

(AA)

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