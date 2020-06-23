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Trump açıkladı, Beyaz Saray yine düzeltti!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.06.2020 10:03 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, Venezuela'da kendini Geçici Devlet Başkanı ilan eden Juan Guiado'yu desteklemeye devam ettiklerini duyurdu.

Trump açıkladı, Beyaz Saray yine düzeltti!

ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün Axios adlı internet sitesine verdiği röportajda, ABD destekli muhalefet lideri Juan Guaido hakkındaki "Onunla da olur, onsuz da" ve "Maduro ile görüşmeyi değerlendirebilirim" açıklamalarının gündem olmasının ardından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden açıklama geldi.

ABD'nin, Venezüella halkının 'özgürlük, temel insan hakları ve demokrasinin yeniden tesisi' için verdiği mücadeleyi desteklediğinin vurgulandığı açıklamada, "Trump yönetimi, Geçici Devlet Başkanı Guaido'ya verdiği sarsılmaz desteğini sürdürmektedir" ifadesine yer verildi.

Trump'ın daha önce Maduro ile görüşmeyi çeşitli nedenlerle reddettiğine işaret edilen açıklamada, Trump'ın dün sabah Twitter'dan yaptığı, "Maduro ile sadece bir şeyi konuşmak için görüşürüm: İktidardan barışçıl bir şekilde ayrılması" açıklaması hatırlatıldı.

TRUMP'TAN YEŞİL IŞIK

Trump, pazar günkü Axios röportajında, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın desteğiyle Venezüella'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya herhangi bir bağlılığının olmadığını dile getirerek, "Onunla da olur onsuz da ama Venezüella'da yaşananlara son derece karşıyım" değerlendirmesini yapmıştı.

Maduro ile muhtemel bir görüşmeye nasıl baktığının sorulması üzerine Trump, "Maduro görüşmeyi istiyor ve ben de görüşmelere karşı değilim. Çok az görüşme teklifini reddettim. Bunu değerlendirebilirim" demişti.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise, Venezüella Haber Ajansı'na (AVN) yaptığı açıklamada, Trump'ın, kendisiyle görüşebileceği açıklamalarının hatırlatılması üzerine Maduro, eski ABD Devlet Başkanı Yardımcısı Joe Biden ile 2015'teki görüşmesini hatırlatarak "Benim cevabım, Biden ile saygılı bir şekilde uzunca nasıl görüştüysem, gerektiği takdirde Başkan Donald Trump'la da saygı çerçevesinde görüşmeye hazırım. Tıpkı Biden ile görüştüğüm gibi Trump'la görüşebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

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