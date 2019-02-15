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'Trump Acil Durum İlan Edecek

15.02.2019 00:09 | Son Güncelleme

Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk lideri Mitch McConnell, Başkan Trump'ın hükümetin yeniden kapanmasını önleyecek sınır güvenliği anlaşmasını imzalayacağını ama bir taraftan da ABD-Meksika sınırına duvar inşası için gereken ödeneği çıkartmak için ulusal acil durum ilan edeceğini söyledi

'Trump Acil Durum İlan Edecek

Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Başkan Donald Trump’ın hükümetin yeniden kapanmasını önleyecek sınır güvenliği anlaşmasını imzalayacağını ama bir taraftan da ABD-Meksika sınırına duvar inşası için gereken ödeneği çıkarmak için ulusal acil durum ilan edeceğini söyledi.

Trump’ın duvar için istediği 5,7 milyar dolarlık bütçe üzerinde Kongre’de anlaşma sağlanamaması yüzünden hükümet 35 gün süreyle kısmen kapanmıştı. Daha sonra iki partili bir komisyonun kurulması ve bir anlaşma üzerinde müzakerelerin yürütülmesi için hükümeti üç haftalığına açacak geçici bir harcama tasarısı geçirilmişti. Komisyonun hafta başında uzun vadeli bir harcama tasarısı üzerinde anlaşma sağladığı haberleri gelmişti ancak istediği bütçenin çok altında bir rakamı içeren anlaşmayı Trump’ın imzalayıp imzalayacağı konusunda soru işaretleri vardı.

McConnell’ın açıklamasıyla Trump’ın istediği ödeneği bulmak için Kongre’yi baypas etme niyetinde olduğu görülüyor. Ancak bu adımı Demokratlar’ın anayasal gerekçelerle yargıya taşıyacağına kesin gözüyle bakılıyor.

McConnell Senato kürsüsünden yaptığı açıklamada, “Az önce Başkan Trump’la konuşma fırsatım oldu ve tüm çalışma arkadaşlarıma şunu söyleyebilirim; tasarıyı imzalamaya hazır olduğunu belirtti” diye konuştu.

Senatör McConnell, “Aynı zamanda da ulusal acil durum ilan edecek ve ben de kendisine bir ulusal acil durum ilanını destekleyeceğimi aktardım” dedi.

Kongre’nin her iki kanadının da komisyondan çıkan anlaşmayı içeren tasarıyı bugün oylamaya sunarak onaylaması bekleniyor. Tasarı, mali yılın sona ereceği 30 Eylül’e kadar tüm federal dairelere ödenek akışının devam etmesini sağlayacak.

Komisyonun vardığı uzlaşma düzenlemesi, sınırın 88 kilometrelik kısmına yeni fiziksel bariyer inşası için 1,37 milyar dolar ayırıyor. Trump’sa seçim kampanyasından bu yana sözünü verdiği duvar için ilk aşamada 5,7 milyar dolar üzerinde ısrar ediyordu.

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