"Trump acımasız ama serbest ticarette bir anlamda haklı''

Fransa'nın emekliye ayrılan Washington Büyükelçisi Gerard Araud, "Serbest ticaret bitti. Trump kendi bildiği gibi yapıyor. Acımasız, biraz ilkel ama bir anlamda haklı." ifadesini kullandı. Washington'da görev süresi dolan Araud, Atlantic dergisine Trump yönetimi ve ABD dış politikasına dair açıklamalarda bulundu. ABD'nin dünyanın polisi rolünün artık bittiği değerlendirmesini yapan Araud, ABD Başkanı Donald Trump'ı ''acımasız, biraz ilkel ama ticaret konusunda haklı'' bulduğunu söyledi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı ise uluslararası kuruluşlardan hoşlanmasa da ''gerçek bir profesyonel'' olarak tanımlayan Araud, Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner için ise ''son derece zeki ama hiç cesareti yok, İsrail yanlısı'' ifadesini kullandı. Araud, Trump'ın başkanlığı sona erdiğinde ''işlerin normale döneceğini'' ve onun ''kazara'' başkan seçildiğini düşünenlere ise ''bu bir fantazi'' uyarısında bulundu. Donald Trump ABD Başkanı seçildiğinde Twitter'daki kısa süreli ''Brexit ve Trump ile çöken bir dünya'' paylaşımı ile diplomatik çalışmalarının karmaşık bir hal aldığını belirten Araud,'' Oldukça zor bir andı... Paris'te herkes sırtımdan bıçakladı. (Paylaşımımda) İçerik olarak haklıydım ama ifade ediş şeklim yanlıştı.'' dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Tayt seçerken dikkat edilmesi gerekenler Valilik'ten 'sopa' iddialarına yanıt! 22 Nisan 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Kariyerine Ortadoğu'da başlayan Araud, Trump yönetiminin İsrail- Filistin barış planına ilişkin şunları söyledi: ''İnsanlık tarihinde her zaman iki taraf arasında bir müzakere olduğunda, daha güçlü olan taraf daha zayıf tarafa şartlar getirir. Jared Kushner'in planının temeli de bu. Plan, İsraillilerin isteğine çok yakın bir teklif olacak. Başarısızlığa mahkum mu? Yüzde 99, evet demeliyim ama yüzde 1'i de asla gözardı edemeyiz. Trump, gerekirse İsraillileri zorlayabiliyor, çünkü İsrail'de çok popüler. Trump bir kez Macron'a 'İsraillilere her şeyi verdim ve onlar da bana bir şey vermek zorunda' demişti. Bu ilk bahis, Kushner söyledi. İkincisiyse Filistinliler sınırlı egemenliğe sahip olmak için bunun son fırsat olduğunu düşünebilirler. Üçüncü konuysa Kushner Filistinlilileri paraya boğacak. Arapların Amerikalıların arkasında olduğunu unutmayın. Planın 50 sayfa olduğu söylendi ama içinde ne var bilmiyoruz, göreceğiz.'' Statükonun İsrail için oldukça rahat olduğunu ve ''keki İsrail'in yediğini'' söyleyen Araud, İsrail'in Filistinlilere vatandaşlık vermesini beklemediğini ve şimdi olduğu gibi ''apartheid'' bir devlet olacağını söyledi.