"Trump acımasız ama serbest ticarette bir anlamda haklı''

Fransa'nın emekliye ayrılan Washington Büyükelçisi Gerard Araud, "Serbest ticaret bitti. Trump kendi bildiği gibi yapıyor. Acımasız, biraz ilkel ama bir anlamda haklı." ifadesini kullandı.
Washington'da görev süresi dolan Araud, Atlantic dergisine Trump yönetimi ve ABD dış politikasına dair açıklamalarda bulundu.
ABD'nin dünyanın polisi rolünün artık bittiği değerlendirmesini yapan Araud, ABD Başkanı Donald Trump'ı ''acımasız, biraz ilkel ama ticaret konusunda haklı'' bulduğunu söyledi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı ise uluslararası kuruluşlardan hoşlanmasa da ''gerçek bir profesyonel'' olarak tanımlayan Araud, Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner için ise ''son derece zeki ama hiç cesareti yok, İsrail yanlısı'' ifadesini kullandı.
Araud, Trump'ın başkanlığı sona erdiğinde ''işlerin normale döneceğini'' ve onun ''kazara'' başkan seçildiğini düşünenlere ise ''bu bir fantazi'' uyarısında bulundu.
Donald Trump ABD Başkanı seçildiğinde Twitter'daki kısa süreli ''Brexit ve Trump ile çöken bir dünya'' paylaşımı ile diplomatik çalışmalarının karmaşık bir hal aldığını belirten Araud,'' Oldukça zor bir andı... Paris'te herkes sırtımdan bıçakladı. (Paylaşımımda) İçerik olarak haklıydım ama ifade ediş şeklim yanlıştı.'' dedi.
Kariyerine Ortadoğu'da başlayan Araud, Trump yönetiminin İsrail- Filistin barış planına ilişkin şunları söyledi:
''İnsanlık tarihinde her zaman iki taraf arasında bir müzakere olduğunda, daha güçlü olan taraf daha zayıf tarafa şartlar getirir. Jared Kushner'in planının temeli de bu. Plan, İsraillilerin isteğine çok yakın bir teklif olacak. Başarısızlığa mahkum mu? Yüzde 99, evet demeliyim ama yüzde 1'i de asla gözardı edemeyiz. Trump, gerekirse İsraillileri zorlayabiliyor, çünkü İsrail'de çok popüler. Trump bir kez Macron'a 'İsraillilere her şeyi verdim ve onlar da bana bir şey vermek zorunda' demişti. Bu ilk bahis, Kushner söyledi. İkincisiyse Filistinliler sınırlı egemenliğe sahip olmak için bunun son fırsat olduğunu düşünebilirler. Üçüncü konuysa Kushner Filistinlilileri paraya boğacak. Arapların Amerikalıların arkasında olduğunu unutmayın. Planın 50 sayfa olduğu söylendi ama içinde ne var bilmiyoruz, göreceğiz.''
Statükonun İsrail için oldukça rahat olduğunu ve ''keki İsrail'in yediğini'' söyleyen Araud, İsrail'in Filistinlilere vatandaşlık vermesini beklemediğini ve şimdi olduğu gibi ''apartheid'' bir devlet olacağını söyledi.
Kushner'in ''mantıklı'' olmasına rağmen tarih bilmediğine dikkati çeken Araud, ''Filistinlilere teslim olmak ya da intihar etmek seçeneklerini sunsanız ikincisini seçebilirler ama Kushner bu noktayı görmeyebilir. Kushner gibi biri bunu anlayamaz.'' değerlendirmesinde bulundu.
Trump yönetiminin ''tamir edilemez zararlara'' neden olup olmayacağına ilişkin ise Araud, ''liberal bir demokraside popülist biri seçildiğinde kurumların ne kadar güçlü olduğuna'' bakılması gerektiğini ve ABD'de onarılamayacak şeyler olduğunu düşünmediğini söyledi.
Trump'ın başlattığı ''ticaret savaşlarına'' ilişkin de değerlendirmede bulunan Araud, ''Serbest ticaret bitti. Trump kendi bildiği gibi yapıyor. Acımasız, biraz ilkel ama bir anlamda haklı. Çin'e yaptığı belki daha önce yapılmalıydı ama farklı bir şekilde. Trump Amerika'nın yorgunluğunu hissetti, Obama da. ABD'nin dünyanın polisi rolü artık bitti. Obama başlattı, Trump devam ettirdi. Ukrayna'da gördük. Suriye'de gördük.''
Trump'ın bazı konularda ise realist olduğunu ve onunla çalışılabileceğini vurgulayan Araud, Suriye'nin iyi bir örnek olduğunu ve Trump'ın Suriye'den çekilme kararını hiç kimseye danışmadan aldığını söyledi.
Fransa'ya dönmeyip New York'a yerleşecek olan 66 yaşındaki Araud, ''Benim yaşımda Fransa'da iş bulamazsınız. Briç oynayıp anılarınızı yazarsınız. Ben gerçek hayatın içinde kalmak istiyorum.'' dedi.
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