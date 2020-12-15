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Trump: ‘‘Adalet Bakanı Barr İstifa Etti’’

15.12.2020 02:41 | Son Güncelleme:
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Trump: ‘‘Adalet Bakanı Barr İstifa Etti’’

Başkan Donald Trump, Adalet Bakanı William Barr’ın bugün Beyaz Saray’da kendisine istifa mektubunu sunduğunu bildirdi. Trump, Twitter mesajında ‘‘Mektubuna göre Bill, Noel’den hemen önce ailesiyle zaman geçirmek için aramızdan ayrılacak’’ diye yazdı

Başkan Donald Trump, Adalet Bakanı William Barr’ın bugün Beyaz Saray’da kendisine istifa mektubunu sunduğunu bildirdi. Trump, Twitter mesajında ‘‘Mektubuna göre Bill, Noel’den hemen önce ailesiyle zaman geçirmek için aramızdan ayrılacak’’ diye yazdı.

Başkan Trump bu ayın başında Adalet Bakanı Barr’ın Associated Press haber ajansına seçim sonucunu değiştirecek geniş çaplı yolsuzluk yapıldığına dair delil bulunmadığı şeklinde açıklama yapmasını eleştirmişti.

Başkan Trump 3 Kasım seçimlerinde özellikle kilit eyaletlerde posta yoluyla kullanılan oyların sayılmasında usulsüzlükler yapıldığını öne sürüyor. Başkan'ın hukuk ekibi çok sayıda eyalette yasal işlem başlattı, ancak bunların birçoğu mahkemeden geri döndü.

Trump, Adalet Bakanlığı’nın kurumun politikalarına aykırı olarak ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden hakkında soruşturma başlattığını seçimden önce açıklamamasına da eleştirmişti.

Barr istifa mektubunda, Adalet Bakanlığı’nın 2020 seçimlerindeki yolsuzluk iddiaları ve bu iddialar karşısında nasıl hareket edilmesi gerektiği konusundaki görüşünü Başkan Trump’a aktardığını belirtti. Barr görevdeki son gününün 23 Aralık olacağını kaydetti.

Trump, Adalet Bakanı Yardımcısı Jeff Rosen’in Barr’ın yerine vekalet edeceğini bildirdi.

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