Trump Adalet Bakanı Barr’dan Kendisini Aklamasını İstedi mi? 

Başkan Donald Trump, Adalet Bakanı William Barr’dan basın toplantısı düzenleyerek Ukrayna lideriyle Temmuz ayındaki tartışmalı telefon görüşmesinde yasaları delmediğini ilan etmesini istediği şeklindeki haberi reddetti. Demokratlar, 25 Temmuz’daki görüşmede Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’den, siyasi rakibi Joe Biden ve bir dönem Ukrayna gaz şirketinin yönetim kurulunda çalışan oğlu Hunter Biden’ın iş faaliyetlerini araştırmasını isteyen Trump’ın, Ukrayna’ya askıya aldığı yardımları bu talebinin karşılanması için koz olarak kullandığını ve federal yasaları deldiğini savunuyor. İlk olarak istihbarat camiasından kimliği gizli tutulan bir yetkili tarafından ihbarı yapılan görüşmeyle ilgili ayrıntıların ortaya çıkmasından sonra Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde Trump hakkında azil soruşturması başlatılmıştı. Trump geceyarısından hemen sonra paylaştığı Twitter mesajında, önce Barr’ı devreye sokmaya çalıştığı yolunda Washington Post gazetesinde yer alan haberi sert sözlerle reddetti. Trump, haberin “tamamen gerçek dışı olduğunu” savunarak, “mevcut olmayan anonim kaynaklara dayanan bir başka yalan haber” ifadesini kullandı.

Basına yüklenmeye de devam eden Trump, İngilizce’de “ana akım medya” anlamına gelen “mainstream” kelimesini, “topal akım” karşılığına tekabül eden “LameStream”e çevirdi, medya için kullandığı “halkın düşmanı” nitelemesini yineledi. Washington Post gazetesi, Barr’ın, Beyaz Saray’ın Trump-Zelenski görüşmesinin dökümünü yayınladığı dönemde gelen talebi reddettiğini yazdı. Gazete, ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, talebin Başkan Trump’tan Beyaz Saray yetkililerine ve oradan da Adalet Bakanlığı’na iletildiğini kaydetti. Trump görüşmede sakıncalı hiçbir unsurun olmadığını ısrarcı. Twitter mesajında da, “Sadece dökümü okuyun. Adalet Bakanlığı zaten görüşmede sorun olmadığına kanaat getirmişti” diye yazdı. Başkan Trump’ın burada, Adalet Bakanlığı’nın Eylül ayında yaptığı bir açıklamayı kast ettiği sanılıyor. Açıklamada, bakanlık bünyesindeki Suç Dairesi’nin, “görüşmenin resmi kayıtlarının gözden geçirildiği ve yasalar çerçevesinde, kampanya finansmanı kurallarının ihlali olmadığı ve ilave bir adımın gerekmediğine karar verildiği” belirtilmişti.