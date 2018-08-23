Trump Adalet Bakanı Sessions’a Yüklendi

Başkan Donald Trump, jüri tarafından hakkındaki 18 suçlamadan 8’inde suçlu bulunan eski kampanya yöneticisi Paul Manafort’a destek verdi ve adli sürece “müdahil olmayacağını” söyledi. Ancak Trump, Adalet Bakanı Jeff Sessions ve Adalet Bakanlığı’na yine ağır sözlerle yüklendi.

Beyaz Saray, Manafort’un çok sayıda dolandırıcılık suçundan suçlu bulunması ve Trump’ın eski kişisel avukatı Michael Cohen’in suçunu kabul etmesi karşısında nasıl bir strateji izleyeceğinin hesaplarının yaparken, Trump, Fox News’a mülakat vererek bu konularda değerlendirmelerde bulundu.

Adalet Bakanlığı ve FBI’ya yönelik eleştirilerini yineleyen Trump, bu iki kurumun da kendisine ve destekçilerine adil olmayan şekilde davrandığını savundu.

Trump, Manafort’a tanınmış Cumhuriyetçi politikacılar için yaptıklarından dolayı saygı duyduğunu ifade ederken, “Manafort’a yöneltilen suçlamaların bazılarını Washington’daki her danışman ve lobicinin muhtemelen yaptığını” söyledi.

Adalet Bakanlığı içerisinde usulsüzlükler olduğunu ileri süren ve bunun için de Sessions’ı suçlayan Trump, “Adalet Bakanlığı’nın kontrolünü hiçbir zaman üzerine almayan bir adalet bakanı atadım” dedi. Trump yine de bakanlığın işlerine karışmayacağını vurguladı.