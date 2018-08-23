Trump Adalet Bakanı Sessions’a Yüklendi

Başkan Donald Trump, jüri tarafından hakkındaki 18 suçlamadan 8’inde suçlu bulunan eski kampanya yöneticisi Paul Manafort’a destek verdi ve adli sürece “müdahil olmayacağını” söyledi. Ancak Trump, Adalet Bakanı Jeff Sessions ve Adalet Bakanlığı’na yine ağır sözlerle yüklendi.
Beyaz Saray, Manafort’un çok sayıda dolandırıcılık suçundan suçlu bulunması ve Trump’ın eski kişisel avukatı Michael Cohen’in suçunu kabul etmesi karşısında nasıl bir strateji izleyeceğinin hesaplarının yaparken, Trump, Fox News’a mülakat vererek bu konularda değerlendirmelerde bulundu.
Adalet Bakanlığı ve FBI’ya yönelik eleştirilerini yineleyen Trump, bu iki kurumun da kendisine ve destekçilerine adil olmayan şekilde davrandığını savundu.
Trump, Manafort’a tanınmış Cumhuriyetçi politikacılar için yaptıklarından dolayı saygı duyduğunu ifade ederken, “Manafort’a yöneltilen suçlamaların bazılarını Washington’daki her danışman ve lobicinin muhtemelen yaptığını” söyledi.
Adalet Bakanlığı içerisinde usulsüzlükler olduğunu ileri süren ve bunun için de Sessions’ı suçlayan Trump, “Adalet Bakanlığı’nın kontrolünü hiçbir zaman üzerine almayan bir adalet bakanı atadım” dedi. Trump yine de bakanlığın işlerine karışmayacağını vurguladı.
Başkan Trump, “Müdahil olmayacağım ve belki de olması gereken bu” dedi.
Kampanya döneminde Trump’ın en sıkı destekçilerinden olan ve uzun süre senatörlük yapan Sessions’ın Rusya soruşturmasından çekilme kararı Trump’ın sert tepkisini çekmişti.
Trump, “Jeff Sessions kendisini (soruşturmadan) çekti, bunu yapmamalıydı. İşi aldı ve sonra da ‘Ben çekiliyorum’ dedi. Bu nasıl bir adam?” diye konuştu.
Amerikan istihbarat kuruluşları, Rusya’nın Trump’ın lehine olacak şekilde seçim kampanyası sürecine müdahale ettiği ve Demokratların e-postalarına sızdığı tespitinde bulunmuştu. Kremlin bu iddiaları inkar ederken, Trump da Rusya’yla gizli işbirliği suçlamalarını reddediyor.
Trump, Manafort ve Cohen’in seçim kampanyasıyla tamamen alakasız konularla suçlandığını söyledi ancak Cohen New York’taki federal mahkemeye ifadesinde, Trump’ın, kendisiyle ilişkiye girdiklerini öne süren iki kadına sessiz kalmaları için 2016 seçiminden önce ödeme yapılmasını istediğini belirtmişti.
Trump, Cohen’in itiraf ettiği kampanya finansmanı ihlallerinin bir suç olmadığını öne sürse de savcılar ve Cohen bunun ihlal kapsamına girdiğinde mutabık.
Trump, Demokratlar’ın Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Kongre’de çoğunluğu tekrar elde edip kendisini görevden alma yönünde bir girişimde bulunmaları ihtimalinin sorulması üzerine, “Harika bir iş çıkaran birini nasıl görevden alırsınız bilmiyorum. Eğer ben görevden alınırsam piyasalar bence çöker” dedi.
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