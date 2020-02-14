Trump Adalet Bakanı'nın Ricasına Kulak Asmadı

Başkan Donald Trump, bakanlıkla ilgili tweet atmayı durdurması için Adalet Bakanı William Barr’ın dün bir televizyon röportajında dile getirdiği ricayı dikkate almadı. Trump, Barr’ın sözlerinin üzerinden daha 24 saat geçmeden paylaştığı Twitter mesajında, bakanlıktan bir cezai davaya müdahil olmasını isteme yönünde yasal hakka sahip olduğunu ancak bugüne kadar bunu “yapmamayı tercih ettiğini’’ söyledi. Barr dün ABC News kanalına yaptığı açıklamada, Trump'ın Adalet Bakanlığı savcıları ve davalarla ilgili paylaştığı tweet'leri eleştirerek, ''Bunlar işimi yapmamı imkansız hale getiriyor'' demişti. Trump’a en yakın isimlerden biri olarak görülen Barr, “Başkan bir cezai davada benden herhangi bir şey yapmamı asla istemedi. Bununla birlikte, bakanlıkla, bakanlıktaki personelimizle ve bakanlıkta süren davalarla ilgili kamuoyuna açık şekilde açıklamalar yapmak ve tweet'ler paylaşmak işimi yapmamı ve mahkemelerin bakanlıktaki savcılara işimizi dürüstçe icra ettiğimiz yönünde güvence vermemizi imkansız hale getiriyor” diye konuşmuştu.

Barr, bakanlığının Trump'ın yakın dostu Roger Stone'un davasında alışılmışın dışında bir adım atarak federal savcıların istediği cezadan daha düşük bir ceza istemesi sonrası, yargı bağımsızlığını ihlal ettiği yönünde sert eleştirilere maruz kalmıştı. Bakanlığın bu kararının açıklanması öncesinde, Trump Roger Stone için savcıların önerdiği cezayı fazla bulan bir Twitter mesajı paylaşmıştı. Trump, Barr’ın uyarısına rağmen bu sabah paylaştığı Twitter mesajında, gelecekteki bir davada Adalet Bakanı’ndan bazı taleplerde bulunabileceği ihtimaline kapıyı açık bıraktı. Trump mesajında Barr’ın, “Başkan bir cezai davada benden herhangi bir şey yapmamı asla istemedi’’ sözünü alıntılayarak, “Bu, benim Başkan olarak bunu yapmak için yasal hakkımın olmadığı anlamına gelmez. Bu hakkım var ama şimdiye kadar bunu yapmamayı tercih ettim’’ diye yazdı. Başkan olarak Trump, yürütme organının bir kolu olması açısından Adalet Bakanlığı’nı soruşturma yürütmeye zorlama hakkına teknik olarak sahip. Ancak tarihsel olarak bakıldığında, cezai soruşturmalar ve davalara ilişkin kararlarda Adalet Bakanlığı bağımsız bir daire olarak, siyasi etkiden uzak şekilde hareket etti. Barr da röportajında bu hususa verdiği önemi vurguladı.