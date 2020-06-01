Trump Adalet Bakanı'yla Protestoları Değerlendirecek

Başkan Trump, Corona salgının da devam ettiği bu dönemde hafta sonunda Amerika çapında birçok kentte polisin siyahlara uyguladığı şiddeti protesto eden gösterilerin patlak vermesi üzerine Adalet Bakanı William Barr'la bugün kapalı kapılar ardında bir araya geliyor. Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü siyah George Floyd'un Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alınırken yaşamını yitirmesi, başkent Washington’dan batı kıyısındaki Los Angeles'a kadar birçok kentte karmaşaya yol açan şiddet içerikli gösterilerin patlak vermesine yol açtı. Ulusal Muhafız birlikleri, şiddet eylemleri nedeniyle başkent Washington ve en az 15 eyalette göreve çağrıldı. Martin Luther King suikastından bu yana en kapsamlı sokağa çıkma yasakları Amerika genelinde birçok kentte medeni haklar savunucusu Dr. Martin Luther King Jr.'ın 1968 yılında suikast sonucu öldürülmesinden sonra patlak veren sosyal ayaklanmalardan bu yana görülmemiş düzeyde sokağa çıkma yasakları devreye girdi. Yaşanan son olaylar sırasında protestocular Beyaz Saray civarında bazı yerleri ve araçları ateşe verdi, New York ve diğer büyük kentlerde çok sayıda iş yeri, dükkan ve mağaza yağmalandı. George Floyd'un polis nezaretinde yaşamını yitirmesi, siyahların son yıllarda maruz kaldığı benzer olayların sonuncusu.

Olaylar seçim öncesi kutuplaşma yaşayan ülkede öfkeyi körükledi Polis şiddeti ve ırkçılık tartışmaları, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine beş ay kala siyaset ve ırk hattında derin bir kutuplaşma yaşayan Amerika'da öfkeyi körükledi. Sosyal medyada hızla yayılan video görüntülerinde, 25 Mayıs'ta Minneapolis'te beyaz bir polis memurunun 46 yaşındaki siyah George Floyd'un boynuna yaklaşık dokuz dakika boyunca diziyle bastırdığı görülüyor. Muhalifleri Trump'ı ırksal gerginlikleri körüklemekle suçluyor Başkan Donald Trump, giderek büyüyen krizle ilgili olarak kamuoyuna hitaben herhangi bir açıklama yapmadı, ancak Twitter'da çok sayıda mesaj paylaştı. Mesajlarında protestocuları ''haydutlar'' olarak tanımlayan Trump, eyalet valilerini ve protestoların yaşandığı kentlerin belediye başkanlarını ''sert olmaya'' çağırdı ve Amerikan Ordusu'nu da devreye sokma tehdidinde bulundu. Ancak Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Pazar günü yaptığı açıklamada, Trump Yönetimi'nin Ulusal Muhafız birliklerinin kontrolunu henüz ele almayacağını kaydetti.

Başkan Trump, Oval Ofis'te Adalet Bakanı William Barr'la bir araya geldikten sonra eyalet valileri, polis teşkilatları ve ulusal güvenlik yetkilileriyle görüşecek. Muhalifleri, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde yeniden seçilmek için mücadele veren Trump'ı, ülkeyi bir araya getirmek yerine ırksal gerginlikleri körüklemekle suçluyor. Protestolar salgın sonrası normalleşme sürecinde kaygı yaratıyor Başkent Washington ve bazı kentler, Corona pandemisini kontrol altına alma çabaları kapsamında iki aydan uzun süredir devam eden evde kalma talimatlarının gevşetilmesiyle birlikte haftasonunda ekonomik faaliyetlere kısmen yeniden başladı. Birçok eyalet, Corona pandemisiyle başa çıkabilmek için Ulusal Muhafız birliklerini göreve çağırmış, bu durum kısa vadede Kongre'den yardım alma olasılığı bulunmayan yerel bütçeleri daha da zora sokmuştu. Özellikle kent merkezlerinde çok sayıda Amerikalı hala evlerinden dışarı çıkmıyor. Protestolar, Boston, Chicago, Philadelphia ve Oregon eyaletindeki Portland kentlerinde farklı kökenden çok sayıda göstericinin sokaklara dökülmesinden sonra İngiltere ve Yeni Zelanda gibi başka ülkelere de sıçradı.