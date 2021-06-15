‘‘Trump Adalet Bakanlığı’ndan Seçim Sonuçlarını İptal Etmesini İstedi”

Komisyon Başkanı Carolyn Maloney, ‘‘Bu belgeler, Başkan Trump'ın kaybettiği bir seçimi lehine çevirmek için Adalet Bakanlığı’nı yozlaştırmaya çalıştığını gösteriyor’’ dedi.

ABD’de Kongre üyeleri, Joe Biden’ın seçim zaferinin onaylandığı oturumu engellemek isteyen eski Başkan Trump’ın destekçileri tarafından 6 Ocak’ta ABD Kongresi’ne düzenlenen baskını soruşturmaya devam ediyor.

Belgeleri Adalet Bakanlığı’ndan isteyen Denetim ve Reform Komisyonu, Trump ile üst düzey yardımcılarından Mark Meadows ile dışarıdan bir özel avukatın bakanlığı, Trump’ın hile iddiaları doğrultusunda harekete geçmeye zorladığını belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi’nin Denetim ve Reform Komisyonu, Adalet Bakanlığı’ndan elde edilen belgelerin eski Başkan Donald Trump ve dönemin Beyaz Saray Genel Sekreteri ile diğer yönetim yetkililerinin bakanlığa 2020 başkanlık seçiminin sonuçlarını geçersiz sayması için baskı yaptığını ortaya koyduğunu bildirdi.

Konuyla ilgili yorum almak isteyen Reuters haber ajansı eski Başkan Trump’ın temsilcilerine ise ulaşılamadı.

Başkan Joe Biden’ın galip geldiği 3 Kasım 2020 başkanlık seçimleri sonuçlarının Kongre’de resmi olarak onaylandığı gün, eski Başkan Donald Trump’ın destekçilerinden oluşan kalabalık bir grup, seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla oylamayı durdurmak için Kongre binasına baskın düzenlemişti. Beş kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda emniyet görevlisinin yaralandığı olaylarda binaya şiddet yoluyla girenlerin sayısının 800’den fazla olduğu tahmin ediliyor.

Baskınla ilgili federal düzeyde yürütülen soruşturma kapsamında, Mayıs başı itibariyle 440’dan fazla kişi gözaltına alındı. Bu kişiler Trump’ın, seçimlere hile karıştırıldığı yönündeki iddialarını savunuyor ve 100’den fazlasının hüküm giymesi bekleniyor.

Demokratlar baskından eski Başkan Trump’ı sorumlu tutuyor ve Trump’ın 6 Ocak günü Beyaz Saray yakınında yaptığı konuşmanın şiddeti kışkırttığını öne sürüyor.

Bazı Cumhuriyetçiler ise şiddete başvuranların Trump destekçileri değil, aşırılık yanlısı gruplar olduğunu savunuyor.

ABD Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyeleri baskının Kongre’de de soruşturulması için 10 üyeli bir partilerüstü komisyon kurulması için hazırlanan yasa tasarısını onaylamış, ancak Senato’daki Cumhuriyetçiler tasarıyı reddetmişti.

