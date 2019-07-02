HABER

Trump, Afganistan'dan ayrılma konusunda endişeli

DÜNYA HABERLERİ  | 02.07.2019 06:21 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'daki Amerikan askerlerini çekmek istediğini, ancak güçlü bir istihbarat ağı bırakmadan bu ülkeden çekilmesinin sonuçlarının kötü olacağını düşündüğünü belirtti.

Trump, Afganistan'dan ayrılma konusunda endişeli

Amerikan Fox News kanalına bir mülakat veren ABD Başkanı Trump, Afganistan'daki Amerikan askerlerini çekme planı konusunda önlerinde birçok sorun olduğunu söyledi.

Daha önce de olduğu gibi bir kez daha Afganistan'daki ABD askerlerini çekmeyi düşündüğünü kaydeden Trump, "Askerlerimizi çekmeyi istiyorum ama (çekilmeden önce) orada çok güçlü bir istihbarat bırakırım." dedi.

"Orada saklanacak çok yer var. Adeta teröristler için bir laboratuvar. Ben teröristlerin Harvard'ı diyorum." ifadelerini kullanan Trump, Afganistan'ı yeterli hazırlık yapmadan terk etmeleri durumunda, ülkede "terör unsurlarının" güçlenip ABD'ye saldırı için bir zemin olabileceğinden endişe ettiklerini söyledi.

AFGANİSTAN BARIŞ SÜRECİ

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin, geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tabelası ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir ay sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı. (AA)

PARTNERÜnlüleri bir de makyajsız görün! Bu hallerine çok şaşıracaksınız!Ünlüleri bir de makyajsız görün! Bu hallerine çok şaşıracaksınız!
Savunma sanayinde Çin sinyali! Erdoğan böyle çağrı yaptı!Savunma sanayinde Çin sinyali! Erdoğan böyle çağrı yaptı!
BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Afganistan

En Çok Okunan Haberler

Podyuma çıktı! Cesur tercihler...

Podyuma çıktı! Cesur tercihler...

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama: Ölü ve yaralılar var!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama: Ölü ve yaralılar var!

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Savunma sanayinde Çin sinyali! Erdoğan böyle çağrı yaptı!

Savunma sanayinde Çin sinyali! Erdoğan böyle çağrı yaptı!

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı emri verdi

Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı emri verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den Kabil'deki saldırıya ve Taliban'a kınama

ABD'den Kabil'deki saldırıya ve Taliban'a kınama

Profesyonel sporcu köpekbalığı saldırısına uğradı!

Profesyonel sporcu köpekbalığı saldırısına uğradı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çinli iş insanlarına çağrı!

Savunma sanayinde Çin sinyali! Erdoğan böyle çağrı yaptı!

BM'de YPG/PKK skandalı! Gizlice imzaladılar!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

ABD Başkanı Trump'tan İran yorumu: Ateşle oynuyorlar

Trump'tan sert sözler: Ateşle oynuyorlar

KKTC'de düşen füze için Türkiye harekete geçti

KKTC'de düşen füze için Türkiye harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.