Trump: ‘Afganistan’da ABD Varlığı Devam Edecek’

Başkan Donald Trump, Afganistan’daki ABD askeri sayısının 8 bin 600’e düşürüleceğini ancak Washington’un Taleban’la ülkede 18 yıldır devam eden savaşı sonlandırmak için bir anlaşmaya varması halinde bile Afganistan’da asker tutmaya devam edeceğini açıkladı.
Fox News radyo kanalına verdiği röportajda Trump “Orada varlığımızı sürdüreceğiz. Varlığımızı çok önemli miktarda azaltacağız, ama her zaman devam ettireceğiz. Üst düzey istihbarat bulunduracağız” dedi.
Trump Afganistan’da 14 bin olan mevcut asker sayısının 8 bin 600 seviyesine çekileceğini kaydetti ve daha sonraki çekilme süreçlerine ileride karar verileceğini belirtti. Afganistan’daki ABD askerlerinin 5 bini terörle mücadele operasyonlarında yer alıyor.
Taleban Çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD’li yetkililerle nihai bir anlaşma konusunda sonuca yaklaştıklarını söylemişti. Anlaşmayla amaçlanan ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilmesi karşılığında Taleban’ın ülkenin İslamcı militanlar için güvenli bölge olmasının önüne geçmesini sağlaması.
Ancak Taleban, görüşmelerde daha önce, Amerika'nın ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkmasını net bir biçimde talep ediyordu. Örgüt, bu talebin yerine getirilmemesi halinde bir anlaşmanın mümkün olamayacağını dile getiriyordu.
ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad’ın bu hafta Doha’dan Kabil’e geçmesi ve Afgan liderlerle görüşmeler yapması bekleniyor.
ABD, Afganistan’ı 2001’de işgal etmiş ve 11 Eylül saldırılarının ardından El Kaide grubunun üyelerini teslim etmeyi reddeden Taleban’ın liderlerini devirmişti.
Çarşamba günü ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Afganistan’da ABD’nin terörle mücadele operasyonlarının geleceğini konuşmak için henüz çok erken olduğunu söylemiş ve “Henüz çekilme sözünü kullanmıyorum” demişti.
Dunford, “Koşulların ne olacağı daha iyi anlaşılmadan Afganistan’daki terörle mücadele varlığımızın ne olacağını konuşmak için şartların olgunlaştığını düşünmüyorum” ifadesini kullanmıştı.
Dunford, mevcut güvenlik ortamında şiddet olaylarıyla mücadele etmek için yerel Afgan güvenlik güçlerinin ABD askerlerinin desteğine ihtiyaç duyduklarını söylemişti.
Dunford, “Eğer gelecekte bir anlaşma olursa, güvenlik ortamı değişirse, bizim konumumuz da buna göre değişecektir” diye konuşmuştu.
Taleban sözcüsü anlaşmada sonuca yaklaşıldığını söylese de Afganistan genelinde Taleban saldırıları devam ediyor. Ülkede ayrıca IŞİD’in de bir kolu faaliyet gösteriyor.
Halilzad anlaşmayı sonuçlandırmayı başarsa da Afgan hükümetinin de Taleban’la kendi barış anlaşmasını yapması gerekiyor. Bu görüşmelerin bir kısmını da Afganistan’ı 2001’deki ABD işgalinden önce yöneten Taleban’a hükümet içinde bir rol verilmesi konusu oluşturacak.
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