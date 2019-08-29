Trump: ‘Afganistan’da ABD Varlığı Devam Edecek’

Başkan Donald Trump, Afganistan’daki ABD askeri sayısının 8 bin 600’e düşürüleceğini ancak Washington’un Taleban’la ülkede 18 yıldır devam eden savaşı sonlandırmak için bir anlaşmaya varması halinde bile Afganistan’da asker tutmaya devam edeceğini açıkladı.

Fox News radyo kanalına verdiği röportajda Trump “Orada varlığımızı sürdüreceğiz. Varlığımızı çok önemli miktarda azaltacağız, ama her zaman devam ettireceğiz. Üst düzey istihbarat bulunduracağız” dedi.

Trump Afganistan’da 14 bin olan mevcut asker sayısının 8 bin 600 seviyesine çekileceğini kaydetti ve daha sonraki çekilme süreçlerine ileride karar verileceğini belirtti. Afganistan’daki ABD askerlerinin 5 bini terörle mücadele operasyonlarında yer alıyor.

Taleban Çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD’li yetkililerle nihai bir anlaşma konusunda sonuca yaklaştıklarını söylemişti. Anlaşmayla amaçlanan ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilmesi karşılığında Taleban’ın ülkenin İslamcı militanlar için güvenli bölge olmasının önüne geçmesini sağlaması.