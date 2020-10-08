Trump: Afganistan'daki son askerler Noel'e kadar çekilecek

Trump, son askerlerin Noel'e kadar çekileceğini açıkladı.ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'da kalan son Amerikan askerlerinin de Noel'e kadar geri çekileceğini açıkladı.

Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Afganistan'da görev yapan ve geriye kalan az sayıdaki kahraman kadın ve erkeklerimizi Noel'e kadar evlerine getirmeliyiz" dedi.

ABD Başkanı, çekilme takvimiyle ilgili ayrıntı ise vermedi.

ABD Savunma Bakanlığı, Afganistan'daki asker sayısının Kasım ayına kadar 5 bine indirilmesinin, 2021 ortasına kadar da tüm askerlerin çekilmesinin planlandığını bildirmişti. Trump'ın açıklaması öncesinde konuşan Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien da, ABD'nin Afganistan'daki asker sayısının şu an 5 binin altında olduğunu ve gelecek yılın başına kadar bu sayıyı 2 bin 500'e indirmeyi planladıklarını kaydetmişti.

Trump'ın açıklaması, 3 Kasım'daki Başkanlık seçimleri öncesine denk geldi.

ABD'nin Afganistan'daki askeri varlığı, Taliban ile yapılan müzakerelerde Washington'ın elindeki en önemli koz olarak değerlendiriliyordu. Amerikan askerlerinin ülkeden tamamen çekilmesi, müzakerelerdeki en önemli konu başlığını oluşturuyordu.