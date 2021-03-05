Trump Aleyhinde Bir Ay İçinde İkinci Dava

Yapılan suç duyurusunda, “6 Ocak’ta yaşanan korkunç olaylar davalıların kanunsuz eylemlerinin doğrudan ve öngörülebilir bir sonucuydu. Bu nedenle davalılar yaşanan yaralanmalar ve tahribattan sorumludur” ifadeleri kullanıldı.

Açılan davada, 2020 seçiminin Trump’tan çalındığı yönünde aylarca gündeme getirilen ancak bir kanıta dayanmayan dezenformasyon kampanyasının ardından mitingde yapılan konuşmalar, “kritik bir eşik” olarak tanımlandı.

“Mitingde yapılan konuşmalar kritik bir eşikti”

Haklarında dava açılan sanıkların hepsi can kayıplarının da yaşandığı Kongre saldırısı öncesinde düzenlenen Trump yanlısı mitinge konuşmacı olarak katılmıştı.

Başkent Washington’daki federal mahkemeye yapılan başvuruya ilişkin 65 sayfalık suç duyurusunda, eski Başkan Trump, oğlu Donald Trump Jr, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Mo Brooks ve Trump’ın avukatı Rudy Giuliani, 6 Ocak’taki Kongre saldırısını kışkırtmak ve bir dizi federal yasayla başkent Washington kanunlarını ihlal etmekle suçlandı.

Bu davada Trump ve avukatı, başkanlık seçimi oy sayımını engellemek üzere ABD Kongre binasını işgal eden iki aşırıcı grupla işbirliği yapmakla suçlanmıştı. Suç duyurusunda Trump ve Giuliani’nin aşırı sağcı ve silahlı milis gruplar olarak nitelenen Proud Boys ve Oath Keepers adlı grupların oy sayımını durdurmak üzere tehdit, taciz gibi ortak yöntemleri kullandıkları belirtilmiş, “Kongre saldırısı bu komplonun öngürülebilir ve doğrudan bir sonucuydu” denilmişti.

16 Şubat’ta da Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komisyonu Başkanı Demokrat Kongre üyesi Bennie Thompson ve Siyahların Gelişimi İçin Ulusal Birlik (NAACP) adlı dernek eski Başkan Donald Trump ve avukatı Rudy Giualiani aleyhinde dava açmıştı.

İlk davayı NAACP açtı Demokrat Kongre üyesi üyesi Eric Swalwell’ın açtığı dava, eski Başkan Trump ve Başkana yakın isimler aleyhinde son bir ay içinde açılan davaların ikincisi.

Açılan dava, Trump’ın Kongre saldırısı öncesinde paylaştığı Twitter mesajları, eyalet yetkililerini Başkan Joe Biden’ın seçim zaferini durdurma konusunda baskı uygulama çabaları gibi azil yargılamasında da gündeme gelen delillere dayanıyor.

Demokrat Kongre üyesi Swalwell, eski Başkan Trump hakkında isyanı teşvik suçlamasıyla başlatılan süreçte, Senayo’daki yargılama aşamasında ‘savcılık’ görevi gören azil yöneticilerinden biriydi. Trump Senato tarafından hakkında ikinci kez başlatılan azil yargılamasında aklanmıştı.

Trump’ın sözcüsü Jason Miller ise 6 Ocak’taki mitingi Trump’ın planlayıp organize etmediğini ve herhangi bir şekilde şiddeti kışkırtıp teşvik etmediğini savundu, Demokrat Kongre üyesi Swalwell için “güvenilirliği olmayan bir pislik” ifadelerini kullandı.

Rudy Giuliani ise açılan dava konusunda bir açıklama yapmadı. Mo Brooks’un sözcüsünden de konuya ilişkin açıklama gelmedi. Hukuk uzmanları Swalwell’in açtığı davanın basit bir durum olmadığını; eski Başkan Trump’ın yemin ederek ifade vermesiyle sonuçlanabileceğine dikkat çekiyor.

