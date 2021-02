Trump Aleyhine Başlatılan Soruşturmalar Genişliyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, Senato'daki ikinci azil davasında dün davaya devam edilmesi yönünde yapılan oylamada 44'e karşı 56 oyla davaya devam kararı alındı. Trump’ın azil davası başkent Washington’da devam ederken, eski Başkan hakkında ABD’nin çeşitli eyalet mahkemelerinde açılmış yüzlerce sivil ceza davası da sürüyor.

Trump’la ilgili hukuki dava ve soruşturmaların odağında ise New York yer alıyor. Trump’ın New York'taki ticari faaliyetleri ve şirketlerine yönelik cezai ve sivil soruşturmaların sayısı artıyor, kapsamları her geçen gün daha da genişliyor. Trump’ın aleyhine açılan birçok davada, potansiyel cezai sorumlulukla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Trump aleyhine ülke genelinde birçok ayrı eyalette açılan davalar da sürüyor.

Bunların çoğunluğunu, eski Trump’ın göçmenlik politikalarıyla ilgili mağdur duruma düşen kişilerin hak ihlalleri iddiasıyla açtığı davalar oluşturuyor.

Trump’ın doğup büyüdüğü, uzun yıllardır yaşadığı ve iş merkezinin bulunduğu New York’ta savcılar, eski Başkan Trump’ın yanı sıra ailesinin de çeşitli vakıf ve şirketlerle olan ilişkilerini de soruşturuyor.