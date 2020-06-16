HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump Almanya'ya rest çekti: Neden orada asker bulunduralım?

Trump Almanya'ya rest çekti: Neden orada asker bulunduralım?

DÜNYA HABERLERİ  | 16.06.2020 00:01 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'nın NATO ödemelerinde "ihmalkar" davrandığını belirterek, ABD'nin bu ülkedeki asker sayısını 25 bine düşüreceğini açıkladı. Trump, "Bildiğiniz gibi Almanya, NATO ödemeleri konusunda ihmalkar davranıyor. NATO'ya milyarlarca dolar borçları var. Onlar ödeme yapmayacaksa biz neden orada asker bulunduralım?" değerlendirmesinde bulundu.

Trump Almanya'ya rest çekti: Neden orada asker bulunduralım?

Trump, Beyaz Saray'da yaşlı hakları ile ilgili katıldığı toplantı esnasında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ülkedeki yaşlıların hakları ve sağlığı için birçok adım attıklarını vurgulayan Trump, Kovid-19 vakalarının tekrar artışa geçmesi konusunda, "Şu anda test yapmayı durdurursak daha az vakamız olur." yorumunda bulundu.

Trump, son günlerde gündem olan "polis reformu" kararnamesine ilişkin de "Kararnameyi yarın imzalayacağız. Biz kanun ve nizam istiyoruz. Kararname adalet ve güvenlikle ilgili. Kararnamenin çok kapsamlı olduğunu düşünüyorum." yorumunda bulundu.

ATLANTA'DA BİR SİYAHİNİN POLİS KURŞUNUYLA ÖLDÜRÜLMESİNİ "KORKUNÇ" OLARAK NİTELEDİ

Atlanta'da siyahi Rayshard Brook'un polis kurşunu ile öldürülmesine ilişkin ise Trump, "Bunun çok korkunç bir olay olduğunu düşünüyorum. Benim için çok rahatsızlık vericiydi." ifadesini kullandı.

Trump, Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde bir grup göstericinin "Capitol Hill" bölgesinde "özerk bölge" ilan etmesine ilişkin, Seattle Belediye Başkanı Jenny Durkan ve Washington Valisi Jay Inslee'ye yüklendi.

Vali Inslee'ye Ulusal Muhafızları görevlendirme çağrısı yapan Trump, "Vali ve Belediye Başkanı işini yapmazsa biz yapacağız. Yapabileceğimiz çok şey var." ifadesini kullandı.

ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA), kendisinin de kullandığı hidroksiklorokin isimli ilacın, Kovid-19 tedavisinde kullanılmasını durdurma kararından haberi olmadığını kaydeden Trump, "Bu ilacın bana bir zararı dokunmadı." dedi.

"ALMANYA, NATO ÖDEMELERİ KONUSUNDA İHMALKAR DAVRANIYOR"

Trump, Almanya'dan asker çekme kararına ilişkin ise "Almanya'daki askerlerimizin sayısını 25 bine düşüreceğiz. Bildiğiniz gibi Almanya, NATO ödemeleri konusunda ihmalkar davranıyor. NATO'ya milyarlarca dolar borçları var. Onlar ödeme yapmayacaksa biz neden orada asker bulunduralım?" değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin 5 Haziran'daki haberinde, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien tarafından imzalanan talimatname ile Almanya'daki ABD askerleri için üst limitin 25 bine düşürülmesi emri verildiği kaydedilmişti. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama... Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama...
Uçakta koronavirüs paniği! 'Nefes alamıyorum' diye bağırınca...Uçakta koronavirüs paniği! 'Nefes alamıyorum' diye bağırınca...
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu video!

Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu video!

Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

Bir ilde daha vakalar artıyor! Rekor kırıldı

Bir ilde daha vakalar artıyor! Rekor kırıldı

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Rakamlar çok yüksek, 2-3 gün daha artarsa...

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Rakamlar çok yüksek, 2-3 gün daha artarsa...

Ünlü futbolcu yatak odası sırlarını ifşa etti! 'Bir gecede 12 kez...'

Ünlü futbolcu yatak odası sırlarını ifşa etti! 'Bir gecede 12 kez...'

AK Parti'den 'Yeni bir kısıtlama olacak mı?' sorusuna yanıt

AK Parti'den 'Yeni bir kısıtlama olacak mı?' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Guaido'dan ilginç iddia: Hafter'in uçağı Caracas'a indi

Guaido'dan ilginç iddia: Hafter'in uçağı Caracas'a indi

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

Diğer Haberler
Düsseldorf-Adana uçağında koronavirüs paniği! 'Nefes alamıyorum' diye bağırınca...

Uçakta koronavirüs paniği! 'Nefes alamıyorum' diye bağırınca...

Kan donduran iddia! "Sigortadan ailesine para kalsın" diye adam tutup kendisini öldürttü

"Sigortadan ailesine para kalsın" diye kendisini öldürttü

ABD Başkanı Trump 'Kullanıyorum' demişti! Hidroksiklorokin için karar verildi

Trump 'Kullanıyorum' demişti! Hidroksiklorokin için karar verildi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 436'ya yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 436'ya yükseldi

Kuzey Denizi’ne düşen ABD savaş uçağının pilotu ölü bulundu

Kuzey Denizi’ne düşen ABD savaş uçağının pilotu ölü bulundu

Vakalar yeniden artınca Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi! İkinci dalga mı?

İkinci dalga mı? Vakalar yeniden artınca açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.