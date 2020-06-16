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  4. Trump Almanya’dan Asker Çekeceklerini Doğruladı

Trump Almanya’dan Asker Çekeceklerini Doğruladı

16.06.2020 00:36 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya’da konuşlu asker sayısını 9 bin 500 azaltarak 25 bine çekeceklerini açıkladı. Trump’ın bu kararına hem Kongre’deki Cumhuriyetçiler’in hem de NATO’daki müttefiklerinin tepki göstermesi bekleniyor

Trump Almanya’dan Asker Çekeceklerini Doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya’da konuşlu asker sayısını 9 bin 500 azaltarak 25 bine çekeceklerini açıkladı. Trump’ın bu kararına hem Kongre’deki Cumhuriyetçiler’in hem de NATO’daki müttefiklerinin tepki göstermesi bekleniyor.

Beyaz Saray’da gazetecilere açıklama yapan Başkan Trump, Almanya’yı NATO’nun talep ettiği savunma harcamalarını yapmadığı için eleştirdi. Trump, Almanya daha fazla harcama yapmazsa, ABD’nin birliklerini geri çekeceğini söyledi. Trump bu açıklamalarıyla, Wall Street Journal gazetesi ve Reuters haber ajansının üst düzey yetkililere dayandırdığı asker kesintisi haberlerini de doğrulamış oldu.

Reuters’a konuşan yetkili, bu kararın ABD ordusu içinde aylardır süre bir çalışmanın sonucu olduğunu ve Trump ile Almanya Başbakanı Angela Merkel arasındaki gerilimle bir ilgili olmadığını söylemişti. Merkel, Trump’ın bu ay yüz yüze planladığı G-7 zirvesine Corona virüsü salgını nedeniyle katılmayacağını bildirmişti.

İddialar geçen hafta ortaya atıldığında Polonya Başbakanı Morswiecki, Almanya'dan çekilen askerlerin kendi ülkesinde konuşlandırılması yönünde karar olmasını umduğunu söylemişti. Haziran başında görevinden ayrılan ve Amerika‘daki tüm istihbarat birimlerinin üst yöneticiliğine geçen, ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, "Almanya’daki Amerikan askerlerinin Polonya’da konuşlandırılmasından memnun oluruz"demişti.

Grenell, ‘’Amerikalı vergi mükelleflerinin 50 binden fazla ABD askerinin mali yükünü ödemeye devam etmesini beklemek gerçekten hakaret gibi" diye konuşmuştu.

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