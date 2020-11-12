"Trump Amerikan Demokrasisini Riske Atıyor"

Üst düzey küresel liderlerden oluşan “The Elders” adlı grup, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim sonrasında, teamüllere uygun şekilde, görev devir-teslim sürecini reddetmesine tepki gösterdi. Grup, Trump’ın yaklaşımının Amerikan demokrasisini riske attığını savundu.

Başkan Trump’la birlikte bazı üst düzey hükümet yetkilileri ve Cumhuriyetçi Parti üyelerinin 3 Kasım’da yapılan seçimlere hile karıştırıldığı yolundaki itirazlarının herhangi bir kanıta dayanmadığını belirten grup, bunun Amerika’nın demokratik ve yasal kurumlarının saygınlığına ve bağımsızlığına leke düşürdüğü uyarısında bulundu.

Nelson Mandela’nın 2007 yılında kurduğu ve kıdemli insan hakları savunucusu liderlerden oluşan The Elders grubundan yapılan açıklamada, yaşanan bu sürecin Amerika sınırlarının da ötesinde olumsuz etkileri olacağının altı çizildi.

Kuruluşun Başkanı ve eski İrlanda Cumhurbaşkanı Mary Robinson, “daha önce Kenya, Sri Lanka ve Zimbabve gibi ülkelerdeki demokrasi karşıtı eylemlere karşı duran” grubun bugün aynı uyarıları ABD’deki seçim sonrası süreciyle ilgili yapma gereksinimi duymasının “şok edici” olduğunu belirtti.