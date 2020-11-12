"Trump Amerikan Demokrasisini Riske Atıyor"

Üst düzey küresel liderlerden oluşan “The Elders” adlı grup, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim sonrasında, teamüllere uygun şekilde, görev devir-teslim sürecini reddetmesine tepki gösterdi. Grup, Trump’ın yaklaşımının Amerikan demokrasisini riske attığını savundu.
Başkan Trump’la birlikte bazı üst düzey hükümet yetkilileri ve Cumhuriyetçi Parti üyelerinin 3 Kasım’da yapılan seçimlere hile karıştırıldığı yolundaki itirazlarının herhangi bir kanıta dayanmadığını belirten grup, bunun Amerika’nın demokratik ve yasal kurumlarının saygınlığına ve bağımsızlığına leke düşürdüğü uyarısında bulundu.
Nelson Mandela’nın 2007 yılında kurduğu ve kıdemli insan hakları savunucusu liderlerden oluşan The Elders grubundan yapılan açıklamada, yaşanan bu sürecin Amerika sınırlarının da ötesinde olumsuz etkileri olacağının altı çizildi.
Kuruluşun Başkanı ve eski İrlanda Cumhurbaşkanı Mary Robinson, “daha önce Kenya, Sri Lanka ve Zimbabve gibi ülkelerdeki demokrasi karşıtı eylemlere karşı duran” grubun bugün aynı uyarıları ABD’deki seçim sonrası süreciyle ilgili yapma gereksinimi duymasının “şok edici” olduğunu belirtti.
Robinson, “Trump’ın şu ana kadar uygun bir geçiş sürecini reddetmiş olması demokratik değerleri zayıflatıyor. Cumhuriyetçiler, ABD Anayasası’na, demokratik kurumlara ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılıklarını şu an yeniden ortaya koymalı ki ülke iyileşme sürecine başlayabilsin” dedi.
Uyarı mesajında, bir önceki Cumhuriyetçi ABD Başkanı George W. Bush dahil hayattaki tüm eski ABD başkanlarının, seçimin galibi ilan edilen Joe Biden’ı tebrik ettiğine de vurgu yapıldı.
Başkan Trump’a kendisinden önce başkanlık yapan liderleri örnek alarak Amerikan halkının kararını kabul etmesi çağrısında bulunuldu.
“The Elders” kimlerden oluşuyor?
Dünyanın en önde gelen hak savunucularından Nelson Mandela’nın 2007 yılında kurduğu, ‘İleri yaştakiler’ anlamına gelen The Elders -Akil Adamlar- grubu eski BM Genel Sekreteri Ban ki-moon gibi önemli görevlerde yeralmış isimler, insan hakları uzmanları, eski devlet yetkilileri ve barış savunucularından oluşuyor.
Grubun amacı, üyelerinin köklü tecrübelerinden yararlanarak iklim değişikliğinden yoksulluğa birçok alanda çözüm sürecine etkin bir şekilde ve bağımsız olarak katkı sağlamak.
2018 yılından bu yana Eski İrlanda Cumhurbaşkanı Mary Robinson’ın liderliğinde yürütülen kurumun başkanlığını daha önce Kofi Annan ve Desmond Tutu yaptı.