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Trump Amerika’ya Sığınma Başvurusu Kurallarını Değiştiriyor 

02.11.2018 00:32 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump Kongre seçimlerine beş gün kala hararetle tartışılan Amerika’nın göçmen politikasında sert bir adım atmaya hazırlanıyor. Trump, Amerika’nın göçmenler için sığınmacı başvurusunda bulunma kurallarını değiştireceğini açıkladı

Trump Amerika’ya Sığınma Başvurusu Kurallarını Değiştiriyor 

Başkan Donald Trump Kongre seçimlerine beş gün kala hararetle tartışılan Amerika’nın göçmen politikasında sert bir adım atmaya hazırlanıyor. Trump, Amerika’nın göçmenler için sığınmacı başvurusunda bulunma kurallarını değiştireceğini açıkladı. Bunun için de haftaya bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını duyurdu.

Trump’ın basın toplantısıyla ayrıntılandırdığı yeni göçmen politikasına göre, Amerika ülkeye yasal giriş limanlarını ve gümrük kapılarını kullanmayanlara sığınma hakkı vermeyecek. Trump “Sığınma hakkı isteyen göçmenler kendilerini yasal şekilde giriş noktasında göstermek zorundalar. Kanunlarımızı çiğnemeyi ve yasa dışı şekilde girmeyi tercih edenler artık ülkemize otomatik olarak kabul hakkı kazanmak için haksız iddiada bulunamayacaklar” dedi.

Amerika’da şu anda yürürlükte olan Göç ve Uyruk Yasası, önceden belirlenmiş bir giriş limanını kullanıp kullanmamasından bağımsız olarak her göçmene sığınma hakkı için başvuruda bulunmasına imkan tanıyor.

Trump önümüzdeki hafta bu yönde bir başkanlık kararnamesi imzalarsa, Amerika’nın göçmenlere sığınma hakkı verilmesine yönelik uygulamayı değiştirmiş olacak. Yeni uygulama yürürlüğe girerse sığınma başvuruları sadece belirlenen giriş limanlarından yapılabilecek.

Başkan Trump kaçak olarak Amerika’da bulunan göçmen ailelerin de çocuklarıyla bir arada kalması için bir formül üzerinde çalışıldığını söyledi.

Kongre seçimlerine az zaman kala Trump, Orta Amerika’dan yola çıkıp Meksika üzerinden Amerika sınırına doğru ilerleyen ve göçmen taşıyan karavana ilişkin tartışmayı alevlendirmiş durumda. Trump bu karavandaki göçmenleri daha önce işgalciler olarak nitelemiş, Amerika’nın Meksika sınırına 15 bin asker gönderebileceği mesajını vermişti.

Trump hafta başında da Amerika’da doğan çocuklara otomatik olarak Amerikan vatandaşlığı verilmesi uygulamasına son vermeyi planladığını ve bunu da başkanlık kararnamesiyle yapabileceğini söylemişti. Trump’ın bu açıklaması aralarında Cumhuriyetçilerin de olduğu bazı isimler tarafından eleştirilmiş, böyle bir adımın anayasa ihlali olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

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