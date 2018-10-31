HABER

Trump: ‘Anayasa Doğumla Gelen Vatandaşlık Hakkını Garanti Etmiyor’

31.10.2018 19:24 | Son Güncelleme

ABD gelecek hafta yapılacak Kongre ara seçimlerine hazırlanırken Başkan Donald Trump, ABD’de doğan herkese vatandaşlık verilmesi uygulamasını kaldırma sözündeki ısrarını sürdürüyor

Trump: ‘Anayasa Doğumla Gelen Vatandaşlık Hakkını Garanti Etmiyor’

ABD gelecek hafta yapılacak Kongre ara seçimlerine hazırlanırken Başkan Donald Trump, ABD’de doğan herkese vatandaşlık verilmesi uygulamasını kaldırma sözündeki ısrarını sürdürüyor.

Başkan Trump bugün yine aynı konuda açıklamalar yaptı. Trump, ABD anayasasının ülkede doğan herkese vatandaşlık hakkı verilmesini garanti altına almadığını söyledi ve bu uygulamayı sona erdirmek için bastıracağını kaydetti.

Twitter’dan paylaştığı mesajda Trump, “Doğumla gelen vatandaşlık hakkı ülkemize milyarlarca dolara mal oluyor ve vatandaşlarımız için büyük haksızlık oluşturuyor, bu öyle ya da böyle sona erecek. Bu ‘ABD yetkisine tabi’ ifadesinden dolayı 14’üncü madde kapsamına girmiyor. Birçok hukuk akademisyeni aynı görüşte…’’ ifadelerini kullandı.

Amerikan İç Savaşı’nın ardından anayasaya eklenen 14’üncü madde ABD topraklarında doğan herkese vatandaşlık hakkı veriyor. Bunun amacı eski köleleri de anayasayla koruma altına almaktı. Ancak Trump gibi bazı Cumhuriyetçiler bunun ülkeye yasadışı yollarla gelerek çocuk sahibi olmanın önünü açtığı görüşünde.

Ancak Trump’ın danışmanlarından Kellyanne Conway’in avukat eşi yazdığı bir görüş makalesinde bunu kaldırmanın anayasaya aykırı olabileceğini öne sürdü.

George Conway, makalesinde ‘‘Bazen anayasa metinleri gün gibi açıktır ve siyasetçilerin yapmak istedikleri şeylere izin vermez’’ dedi.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, Fox News kanalına verdiği röportajda göçmenlik konusunda “yapbozun birden fazla parçası” olduğunu söyledi.

Başkanın “tam bir reform” görmek istediğini belirten Sanders, ‘‘Göç sistemimizde büyük boşluklar var. Ya bunları kapatacağız ya da görmezden gelerek yolumuza devam edeceğiz’’ dedi.

Toplu tecavüz vahşeti! 'Oyuncak bebeğe benziyordu'Toplu tecavüz vahşeti! 'Oyuncak bebeğe benziyordu'
Suriyeli Örgüt Rusya’nın Sivilleri Hedef Aldığı Olayları BelgelediSuriyeli Örgüt Rusya’nın Sivilleri Hedef Aldığı Olayları Belgeledi
Türk başsavcılığı: Kaşıkçı'nın cesedi parçalanıp yok edildiTürk başsavcılığı: Kaşıkçı'nın cesedi parçalanıp yok edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir devir kapanıyor! 'Yetersiz Bakiye!' anonsu tarih olacak

Bir devir kapanıyor! 'Yetersiz Bakiye!' anonsu tarih olacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Trump zorda! Taziye ziyaretinde protesto edildi!

Trump zorda! Taziye ziyaretinde protesto edildi!

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Vatan Gazetesi kapanıyor: Bugün son baskıyı yapıyoruz

Vatan Gazetesi kapanıyor: Bugün son baskıyı yapıyoruz

İlginizi Çekebilir

ABD'ye sert tehdit: Vurabiliriz

ABD'ye sert tehdit: Vurabiliriz

ABD bunu konuşuyor: Trump bedel ödeyebilir! Avantaj Erdoğan'da

ABD bunu konuşuyor: Trump bedel ödeyebilir! Avantaj Erdoğan'da

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Endonezya'da düşen uçaktan geriye kalanlar

Endonezya'da düşen uçaktan geriye kalanlar

Tehlikeli gerginlik! İngiliz jetleri havalandı

Tehlikeli gerginlik! İngiliz jetleri havalandı

'Ekonomik yaptırımların ardından halkı zor günler bekliyor'

'Ekonomik yaptırımların ardından halkı zor günler bekliyor'

İklim değişikliği ile mücadele için iyi haber

İklim değişikliği ile mücadele için iyi haber

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Trump'tan sert tehdit! Yüzlerce asker geldi, daha da gelecek!

Trump'tan sert tehdit! Yüzlerce asker geldi, daha da gelecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.