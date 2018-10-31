Trump: ‘Anayasa Doğumla Gelen Vatandaşlık Hakkını Garanti Etmiyor’

ABD gelecek hafta yapılacak Kongre ara seçimlerine hazırlanırken Başkan Donald Trump, ABD’de doğan herkese vatandaşlık verilmesi uygulamasını kaldırma sözündeki ısrarını sürdürüyor.

Başkan Trump bugün yine aynı konuda açıklamalar yaptı. Trump, ABD anayasasının ülkede doğan herkese vatandaşlık hakkı verilmesini garanti altına almadığını söyledi ve bu uygulamayı sona erdirmek için bastıracağını kaydetti.

Twitter’dan paylaştığı mesajda Trump, “Doğumla gelen vatandaşlık hakkı ülkemize milyarlarca dolara mal oluyor ve vatandaşlarımız için büyük haksızlık oluşturuyor, bu öyle ya da böyle sona erecek. Bu ‘ABD yetkisine tabi’ ifadesinden dolayı 14’üncü madde kapsamına girmiyor. Birçok hukuk akademisyeni aynı görüşte…’’ ifadelerini kullandı.

Amerikan İç Savaşı’nın ardından anayasaya eklenen 14’üncü madde ABD topraklarında doğan herkese vatandaşlık hakkı veriyor. Bunun amacı eski köleleri de anayasayla koruma altına almaktı. Ancak Trump gibi bazı Cumhuriyetçiler bunun ülkeye yasadışı yollarla gelerek çocuk sahibi olmanın önünü açtığı görüşünde.