Trump Anayasa Mahkemesine Kadın Aday Gösterecek

Amerika Başkanı Donald Trump Anayasa Mahkemesi’ne kadın aday göstereceğini açıkladı.

Anayasa Mahkemesi’nin kadın üyelerinden Ruth Bader Ginsburg Cuma günü 87 yaşında hayatını kaybetmişti.

“Önümüzdeki hafta bir aday açıklayacağım ve kadın olacak” diyen Trump, “Sanırım bir kadın olmalı çünkü kadınları erkeklerden daha çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

Trump bu açıklamasını bir seçim mitingi sırasında yaptı.

Amerikan Başkanı daha önce iki kadın hakim Amy Coney Barrett ve Barbara Lagoa’dan övgüyle bahsetmişti. Eğer Trump’ın adayı Anayasa Mahkemesi üyeliğine Senato tarafından atanırsa 9 üyeli mahkemede 6-3 muhafazakarların üstünlüğü olacak.

Anayasa Mahkemesi üyesi ömür boyu bu görevi yürütüyor.

Ancak Demokratlar gelişmelere tepkili. Demokratlar ve Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden seçimlere kısa süre kala yeni ismi seçilecek başkanın aday göstermesinden yana.

Bu çerçevede 2016’da seçimlere 10 ay kala o dönemki Demokrat Başkan Barack Obama’nın Anayasa Mahkemesi’ne gösterdiği adayın Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’da seçimler gerekçe gösterilerek değerlendirilmediğine dikkat çekiliyor.