Trump Anayasa Mahkemesi’ne Kimi Aday Gösterecek?

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında anlaşmazlık

Demokratlar Pazar günü yaptıkları açıklamalarda, 2016 yılındaki başkanlık yarışında, Cumhuriyetçiler’in dönemin başkanı Barack Obama’nın Anayasa Mahkemesi yargıcı adayını oylamayı reddettiklerini gündeme getirdi. Cumhuriyetçilerse bu yılın farklı olduğunu savundu.

Trump’a destek veren iki Cumhuriyetçi senatör, Pazar günü katıldıkları televizyon programlarında, ABD Başkanı tarafından belirlenecek aday için Fox News Sunday’e konuşan Arkansas senatörü Tom Cotton, “Gecikme olmadan süreci ilerleteceğiz” dedi.

Senator Ted Cruz of Texas said confirmation of a ninth justice on the Teksas Senatörü Ted Cruz da, Anayasa Mahkemesi’ne dokuzuncu yargıcın seçimden önce atanmasının, Kasım ayında tartışmalı bir seçim olması halinde baş gösterebilecek anlaşmazlıklara ilişkin olası kararlarda 4-4 gibi kararsız bir oylama sonucunun önlenmesi için gerekli olduğunu savundu.

Ted Cruz, seçim sonuçlarının birbirine yakın çıkması halinde, tıpkı 2000 yılında olduğu gibi anayasal bir kriz çıkması ihtimalinin olduğunu dile getirdi. 2000 yılındaki seçimlerde, Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararla kritik Florida eyaletinde oyların yeniden sayımı durdurulmuş ve seçimi Demokrat Al Gore karşısında Cumhuriyetçi George W. Bush kazanmıştı.