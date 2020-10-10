Trump Antikor Tedavilerinin Hızlı Onayı İçin Çalışıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Regeneron ve Eli Lilly firmalarının Corona virüsüne karşı geliştirdiği antikor tedavilerinin hızla onaylanması ve hastanelerde kullanılabilmesi için uğraştığını söyledi. Rush Limbaugh’nun radyo programına katılan Trump, Corona virüsüyle mücadelesinde bu ilaçlar olmasaydı belki de iyileşemeyeceğini kaydetti.
Corona virüsü testinin 1 Ekim Perşembe günü pozitif çıkmasının ardından Başkan Trump’a 2 Ekim’de tedavi amacıyla damar yolundan Renegeron firmasının ikili antikor kokteyli verildiği açıklanmıştı.
İnsan bedeni, normal şartlar altında antikorları kendi üretiyor. Ancak vücudun Corona virüsü gibi yeni bir enfeksiyona karşı antikor geliştirmesi, haftalar alabilir. Bu nedenle laboratuvarda geliştirilen antikorların damar yoluyla zerk edilmesi hastaya zaman kazandırabilir.
Deneysel olan bu yöntem, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmış değil. Ancak FDA'in bireysel bazda onaylaması gereken, ‘’insani amaçlı ilaca erken erişim’’ programı kapsamında kullanılabiliyor. Bunun için hastanın durumunun ciddi ya da hayati tehlike arz etmesi ve başka tedavi seçeneği kalmamış olması gerekiyor.
Erken aşamada klinik deneyleri devam eden iki antikor tedavisinden bir diğerinin üreticisi de Eli Lilly firması.
Üst düzey bir sağlık yetkilisi Cuma günü Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Corona virüsüne karşı Başkan Trump’ın tedavisinden kullanılana benzer 1 milyon doz antikor tedavisini, ücretsiz olarak halka sunmaya çalıştığını bildirdi.
‘‘Hedef yıl sonuna kadar 1 milyon doz’’
Sağlık Bakanlığı yetkilisi Paul Mango da gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin Işık Hızı Ötesi Operasyon programının elinde bu iki firmaya ait monoklonal antikor tedavilerinden birkaç yüz bin doz bulunduğunu bildirdi. Mango, bu miktarın yıl sonuna kadar 1 milyon doza ulaşacağını söyledi.
Her iki firma da tedavinin klinik deneylerinde başarılı olduğunu ve FDA’e acil durum izni için başvuru yaptıklarını açıklamıştı.
Regeneron’un ilacı ikili antikor kokteyli olarak biliniyor; yani virüse karşı koruma sağlarken iki antikor kullanıyor. Eli Lilly firmasınınki ise tek antikor içeren bir tedavi yöntemi. İki tedavi birbirine karşı test edilmediği için hangisinin Corona virüsüyle mücadelede daha faydalı olduğu bilinmiyor.
FDA tarafından onaylanmadığı sürece hastaneler bu tedavileri hastalarında kullanamıyor. FDA’in de bu ilaçların acil durum onayını
Mango’ya göre FDA’in onay vermesi halinde yönetim ilaçları ihtiyaçlarına göre eyaletlere dağıtacak. Gilead firmasının Remdesivir adlı ilacı için de bu yol izlenmişti.
Regeneron, 300 bin kişiye yetecek antikor tedavisi üretimini hızlandırmak için Temmuz ayında Işık Hızı Ötesi Operasyon ile 450 milyon dolarlık anlaşma imzalamıştı. Regeneron, Işık Hızı Ötesi Operasyon ile bunun dışında başka bir anlaşma imzalamadığını söyledi. Şirketin elinde hazırda 50.000 doz bulunuyor.
Eli Lilly firması da Işık Hızı Ötesi Operasyon ile bir anlaşma imzalamadığını kaydetti. Şirket bu hafta yaptığı açıklamada bu yıl 1 milyon doz tedavi üretmeyi umduğunu bildirmişti.