Trump Antikor Tedavilerinin Hızlı Onayı İçin Çalışıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Regeneron ve Eli Lilly firmalarının Corona virüsüne karşı geliştirdiği antikor tedavilerinin hızla onaylanması ve hastanelerde kullanılabilmesi için uğraştığını söyledi. Rush Limbaugh’nun radyo programına katılan Trump, Corona virüsüyle mücadelesinde bu ilaçlar olmasaydı belki de iyileşemeyeceğini kaydetti.

Corona virüsü testinin 1 Ekim Perşembe günü pozitif çıkmasının ardından Başkan Trump’a 2 Ekim’de tedavi amacıyla damar yolundan Renegeron firmasının ikili antikor kokteyli verildiği açıklanmıştı.

İnsan bedeni, normal şartlar altında antikorları kendi üretiyor. Ancak vücudun Corona virüsü gibi yeni bir enfeksiyona karşı antikor geliştirmesi, haftalar alabilir. Bu nedenle laboratuvarda geliştirilen antikorların damar yoluyla zerk edilmesi hastaya zaman kazandırabilir.

Deneysel olan bu yöntem, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmış değil. Ancak FDA'in bireysel bazda onaylaması gereken, ‘’insani amaçlı ilaca erken erişim’’ programı kapsamında kullanılabiliyor. Bunun için hastanın durumunun ciddi ya da hayati tehlike arz etmesi ve başka tedavi seçeneği kalmamış olması gerekiyor.