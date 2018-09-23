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Trump Ara Seçimlerden Önce 'Azil' Tehdidini Gündemde Tutuyor

23.09.2018 04:00 | Son Güncelleme

ABC Haber ve Washington Post gazetesinin ortak anketine göre Amerikan kamuoyunun neredeyse yarısı, Başkan Trump'ın görevden azledilmesi sürecinin başlatılmasını istiyor. Ancak bu yüksek orana rağmen Demokrat Parti, azil süreci sözünü bile gündeme getirmiyor. Öte yandan Trump ve Kongre'deki Cumhuriyetçiler, seçmen tabanını Kasım'daki ara seçimlerden önce harekete geçirmek için azil tehdidini...

Trump Ara Seçimlerden Önce 'Azil' Tehdidini Gündemde Tutuyor

ABC Haber ve Washington Post gazetesinin ortak anketine göre Amerikan kamuoyunun neredeyse yarısı, Başkan Trump'ın görevden azledilmesi sürecinin başlatılmasını istiyor. Ancak bu yüksek orana rağmen Demokrat Parti, azil süreci sözünü bile gündeme getirmiyor. Öte yandan Trump ve Kongre'deki Cumhuriyetçiler, seçmen tabanını Kasım'daki ara seçimlerden önce harekete geçirmek için azil tehdidini sürekli gündemde tutuyor.

Başkan Trump, destekçilerine hitap ederken en çok ekonomik büyüme ve sınır duvarı gibi konulardan söz ediyor.

ABC Haber ve Washington Post gazetesi anketine göre Amerikan kamuoyunun yüzde 49'u, Kongre'nin, Trump'ın başkanlıktan azledilmesi için gereken süreci başlatması gerektiğini düşünüyor. BaşkanTrump‘sa bu tehdidi, tabanını alevlendirmek için kullanıyor. Trump seçmenlerine "Eğer azledilirsem bu sizin suçunuz çünkü bu, oy kullanmadınız demektir" diyor.

Kongre'deki Demokratlar‘sa özel savcı Robert Mueller'ın Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahalesiyle ilgili olarak yürüttüğü soruşturmanın sonuçlanmasını beklediği için sessizliğini sürdürüyor.

Temcilsiler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler, 1998 yılı Ekim ayında, Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky'yle ilişkisinin soruşturulması sırasında adaleti engellediği gerekçesiyle dönemin başkanı Bill Clinton'ın görevden azledilmesi süreci başlatmıştı. Cumhuriyetçiler'in bu hamlesi, Kasım'daki ara seçimlerde Demokratlar'ı harekete geçirmişti.

Demokratlar bu nedenle şimdilik Trump'ın görevden azledilmesi konusunu gündeme getirmiyor. Ara seçimlerden sonra bu durum değişebilir. Ancak Demokrat Parti Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağlasa bile başkanın azil süreci, Kongre'de ciddi bir siyasi zorlukla karşılaşabilir.

Şimdilik her iki parti de Kasım'daki ara seçimlerin yaklaştığı şu günlerde başkanın görevden azledilmesinden çok istihdam ve göçmenlik gibi konulara odaklanıyor.

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