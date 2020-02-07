HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump: 'Arap Yarımadası El Kaidesi Lideri Öldürüldü'

Trump: 'Arap Yarımadası El Kaidesi Lideri Öldürüldü'

07.02.2020 20:41 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Yemen’deki önemli bir El Kaide liderinin Amerikan insansız hava aracıyla düzenlenen bir operasyonda öldürüldüğünü doğruladı

Trump: 'Arap Yarımadası El Kaidesi Lideri Öldürüldü'

Başkan Donald Trump, Yemen’deki önemli bir El Kaide liderinin Amerikan insansız hava aracıyla düzenlenen bir operasyonda öldürüldüğünü doğruladı.

Trump yaptığı açıklamada, ABD’nin, Arap Yarımadası El Kaidesi’nin kurucusu ve lideri olan Kasım el Rimi’nin ölümüyle sonuçlanan başarılı bir terörle mücadele operasyonu icra ettiğini belirtti. Rimi, El Kaide lideri Ayman el Zevahiri’nin yardımcılarından biriydi.

Trump açıklamasında, “Rimi’nin idaresi altında Arap Yarımadası El Kaidesi Yemen’de sivillere vicdansızca şiddet uyguladı, ABD ve birliklerimize karşı sayısız saldırılar düzenlemek ve bu tür saldırıları teşvik etmek için çaba gösterdi’’ ifadesini kullandı.

Rimi El Kaide’ye 1990’larda katılmış, Afganistan’da Usame Bin Ladin’le çalışmıştı. Rimi, Amerikalılar’ı hedef alan çok sayıda saldırı planının arkasındaki isim olarak görülüyordu.

ABD geçen Ekim ayında da IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’yi, bu yılın Ocak ayında da İranlı üst düzey komutan Kasım Süleymani’yi operasyonla öldürmüştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
PARTNER Burçların can sıkıcı özellikleri Burçların can sıkıcı özellikleri
Koronavirüsün çıkış noktasında alarm! Kapı kapı dolaşıyorlarKoronavirüsün çıkış noktasında alarm! Kapı kapı dolaşıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam

İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam

Manisa'daki korkunç olayda yeni gelişme

Manisa'daki korkunç olayda yeni gelişme

O artık bambaşka biri! Tanıdınız mı?

O artık bambaşka biri! Tanıdınız mı?

Koronavirüs hakkında yeni iddia: O hayvandan mı bulaştı?

Koronavirüs hakkında yeni iddia: O hayvandan mı bulaştı?

İzmir'de iğrenç iddia! Sucu idrarını damacanaya yaptı

İzmir'de iğrenç iddia! Sucu idrarını damacanaya yaptı

Afyonkarahisar'daki tren kazası güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar'daki tren kazası güvenlik kamerasında

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Koronavirüs salgınını ilk bilen doktor hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınını ilk bilen doktor hayatını kaybetti

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hafter milisleri, Mitiga Havalimanı’nı hedef aldı! Uçuşlar durduruldu

Hafter, havalimanını hedef aldı!

Koronavirüsün çıkış noktasında alarm! Kapı kapı dolaşıyorlar

Koronavirüsün çıkış noktasında alarm! Kapı kapı dolaşıyorlar

Kızını reşit olmadan evlendirdiği için hapis cezası aldı

Kızını reşit olmadan evlendirdiği için hapis cezası aldı

67 yaşındaki kayıp kanocu denizde sürüklenirken kurtarıldı

67 yaşındaki kayıp kanocu denizde sürüklenirken kurtarıldı

ABD'yi fırtına vurdu: 5 ölü

ABD'yi fırtına vurdu: 5 ölü

Bilim dünyası şaşkın! Bir anda karanlığa gömüldü!

Bilim dünyası şaşkın! Bir anda karanlığa gömüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.