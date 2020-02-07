Trump: 'Arap Yarımadası El Kaidesi Lideri Öldürüldü'

Başkan Donald Trump, Yemen’deki önemli bir El Kaide liderinin Amerikan insansız hava aracıyla düzenlenen bir operasyonda öldürüldüğünü doğruladı.

Trump yaptığı açıklamada, ABD’nin, Arap Yarımadası El Kaidesi’nin kurucusu ve lideri olan Kasım el Rimi’nin ölümüyle sonuçlanan başarılı bir terörle mücadele operasyonu icra ettiğini belirtti. Rimi, El Kaide lideri Ayman el Zevahiri’nin yardımcılarından biriydi.

Trump açıklamasında, “Rimi’nin idaresi altında Arap Yarımadası El Kaidesi Yemen’de sivillere vicdansızca şiddet uyguladı, ABD ve birliklerimize karşı sayısız saldırılar düzenlemek ve bu tür saldırıları teşvik etmek için çaba gösterdi’’ ifadesini kullandı.

Rimi El Kaide’ye 1990’larda katılmış, Afganistan’da Usame Bin Ladin’le çalışmıştı. Rimi, Amerikalılar’ı hedef alan çok sayıda saldırı planının arkasındaki isim olarak görülüyordu.

ABD geçen Ekim ayında da IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’yi, bu yılın Ocak ayında da İranlı üst düzey komutan Kasım Süleymani’yi operasyonla öldürmüştü.

