Trump Aşı İçin Tarih Verdi

Başkan Donald Trump, Corona virüsü aşısının ABD’de 3 Kasım seçimleri öncesinde piyasaya çıkmasının mümkün olduğunu söyledi. Beyaz Saray sağlık uzmanlarının tarih konusundaki beklentileri ise Başkan’ınkiler kadar iyimser değil.

Radyocu Geraldo Rivera’nın programına katılan Başkan Donald Trump, aşının ne zaman hazır olacağı sorusuna ‘‘Yıl sonundan önce, hatta çok daha erken olabilir’’ yanıtını verdi.

Bunun üzerine Rivera, aşının piyasaya çıkmasının, başkanlık seçimlerinin yapılacağı 3 Kasım tarihinden önce olup olmayacağını sordu.

‘‘Bazı durumlarda daha erken olması mümkün, ama tam o sıralarda’’ diyen Trump, şu anda başka bir Başkan görevde olsaydı aşının iki sene daha hazır olamayacağını söyledi.

Çin’in ABD’den aşı çalmış olup olamayacağı şeklindeki sorusunu ise Trump, ‘‘Bunu kesin olarak söyleyemem ama bu mümkün’’ şeklinde yanıtladı.

Başkan Trump, bu hafta gazetecilere yaptığı açıklamada siyasetin aşı geliştirme çalışmalarını etkilemeyeceğini belirtmişti.

3 Kasım seçimlerinde ikinci dönem başkanlık koltuğuna oturmak için yarışacak Trump, bir yandan Corona virüsü önlemleri nedeniyle zayıflayan ekonominin toparlanması, okulların açılması ve hayatın normale dönmesi için çalışıyor. Ülkede her gün Corona virüsü nedeniyle ortalama 1.000’den fazla kişi hayatını kaybediyor.