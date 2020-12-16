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Trump aşı konusunda fikrini değiştirdi

16.12.2020 14:03 | Son Güncelleme:
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Trump aşı konusunda fikrini değiştirdi

ABD Başkanı Trump daha önce koronavirüs aşısında öncelikli grupta olmasına rağmen kısa sürede aşı olmayı planlamadığını söylemişti. Beyaz Saray'dan yapılan son açıklamaya göre Başkan Trump bu konudaki fikrini değiştirdi. ABD'li doktor Fauci hem Trump'a hem Biden'a bir an önce aşı olması gerektiğini tavsiye etmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Covid-19 aşısı olup olmayacağının sorulması üzerine, McEnany, "Trump, uygun zamanda ve tıp ekibinin tavsiye ettiği şartlarda aşı olmaya açık ancak önceliği Amerikan halkına vermek istiyor ve halkı da aşı olmaya teşvik ediyor" ifadesini kullandı.

McEnany, Trump'ın yakın zamanda Covid-19'u atlattığına ve antikor kokteyli tedavisi gördüğüne işaret ederek, Trump'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğuna işaret etti.

TRUMP SAVUNMA BÜTÇESİNİ VETO ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Trump'ın savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısını veto edip etmeyeceğine dair bir soruya McEnany, "Trump hala bu yasa tasarısını veto etmeyi düşünüyor." cevabını verdi.

McEnany, söz konusu yasa tasarısının Çin ve sosyal medya konuları başta olmak üzere birçok konuda eksik olduğunu kaydetti.

FAUCI'DEN TRUMP VE BIDEN'A TAVSİYE

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ve Başkan Donald Trump'a bir an önce yeni tip koronavirüs aşısı olmalarını tavsiye etti.

Fauci, Amerikan ABC televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"Biden, çok yakında ABD Başkanı, Harris de Başkan Yardımcısı olacak" diyen Fauci, "Güvenlik nedeniyle mümkün olan en kısa sürede aşı yaptırmaları gerektiğini düşünüyorum. Tavsiyem, ocakta başkanlığa başlarken tam anlamıyla korunması" dedi.

Fauci, ekimde Covid-19'a yakalanmasına rağmen Başkan Trump'ın hala aşı olması gerektiğini düşündüğünü vurgulayarak, "Bana sorarsa hem ona hem de Başkan Yardımcısı Pence'e aşı olmasını öneririm" değerlendirmesinde bulundu.

Biden, aşı hazır olduğunda kamuoyu önünde yaptıracağını belirtirken, Trump ise "yakın zamanda aşı olmayı planlamadığını ama uygun zamanda aşı olmayı dört gözle beklediğini" söylemişti.

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