Trump Askeri Geçit Töreni Düzenlemekten Vazgeçti

Amerika Savunma Bakanlığı, Başkan Donald Trump’ın bu yıl yapılmasını istediği askeri geçit töreninin yine Trump tarafından ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Açıklamada, 10 Kasım 2018’de, Muharipler Günü nedeniyle yapılması planlanan askeri geçidin 2019’a alınmasının düşünüldüğü belirtildi.

Açıklama, basında, geçit töreninin yaklaşık 92 milyon dolara mal olacağı bilgilerinin paylaşılması sonrasında geldi.

Savunma Bakanı Jim Mattis, geçitle ilgili ilk planların kendisine iletildiğini ancak bütçe tahminlerini henüz görmediğini söyledi. Mattis, “Ne 10 milyon ne de 92 milyon dolarlık bir bütçe öngörüsü benimle paylaşıldı” dedi.

Başkan Trump da paylaştığı Twitter mesajında Washington Belediyesi yetkililerinin federal hükümetten “saçma şekilde oldukça yüksek” bir rakam talep ettikleri için askeri geçidi iptal ettiğini söyledi.

Başkan Trump, geçit töreni yerine, Washington’un hemen dışında bulunan Andrews Askeri Hava Üssü’nde yapılacak askeri gösteriyi izleyeceğini, 11 Kasım’da da Paris’te 1. Dünya Savaşı’nın bitişinin anılacağı askeri geçide katılacağını ifade etti.