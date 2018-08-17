Trump Askeri Geçit Töreni Düzenlemekten Vazgeçti

Amerika Savunma Bakanlığı, Başkan Donald Trump’ın bu yıl yapılmasını istediği askeri geçit töreninin yine Trump tarafından ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
Açıklamada, 10 Kasım 2018’de, Muharipler Günü nedeniyle yapılması planlanan askeri geçidin 2019’a alınmasının düşünüldüğü belirtildi.
Açıklama, basında, geçit töreninin yaklaşık 92 milyon dolara mal olacağı bilgilerinin paylaşılması sonrasında geldi.
Savunma Bakanı Jim Mattis, geçitle ilgili ilk planların kendisine iletildiğini ancak bütçe tahminlerini henüz görmediğini söyledi. Mattis, “Ne 10 milyon ne de 92 milyon dolarlık bir bütçe öngörüsü benimle paylaşıldı” dedi.
Başkan Trump da paylaştığı Twitter mesajında Washington Belediyesi yetkililerinin federal hükümetten “saçma şekilde oldukça yüksek” bir rakam talep ettikleri için askeri geçidi iptal ettiğini söyledi.
Başkan Trump, geçit töreni yerine, Washington’un hemen dışında bulunan Andrews Askeri Hava Üssü’nde yapılacak askeri gösteriyi izleyeceğini, 11 Kasım’da da Paris’te 1. Dünya Savaşı’nın bitişinin anılacağı askeri geçide katılacağını ifade etti.
Pentagon’un Mart ayında yayınladığı bilgilendirme notunda, askeri geçidin Beyaz Saray’dan başlayıp Kongre binasında son bulmasının planlandığı yazıyordu.
Bilgilendirme notu aynı zamanda geçidin, Amerikan Bağımsızlık Savaşı’ndan başlayarak tarih boyunca Amerikan ordusunda görev yapmış ve hayatını kaybetmiş Amerikalılar’ın katkılarını anmaya odaklanacağı belirtilmişti.
Ancak planlanan geçitte askeri tanklar kullanılması öngörülmüyor. Bazı birlikler geçmiş dönem üniformaları giyecek, geçit sonundaki hava gösterisinde de eski uçaklar kullanılacak.
Başkan Trump, 2017’de Paris’te Fransa’nın Bağımsızlık Günü için yapılan geçit törenini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la beraber izledikten sonra geçitten etkilenerek Washington’da da benzer bir törenin yapılmasını arzu ettiğini belirtmişti.
Amerika’da askeri geçit törenleri sıklıkla yapılmıyor.
En son askeri geçit 1991 yılında, Körfez Savaşı’nda Amerikan ordusunun, Saddam birliklerini Kuveyt’ten çıkarması sonrası Washington’da yapılmıştı.
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