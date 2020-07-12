Trump Askeri Hastaneyi Ziyaret Edecek

ABD Başkanı Donald Trump, Maryland’daki Walter Reed Askeri Tıp Merkezi’nde tedavi gören askerleri ziyaret edecek.

Trump’ın, başkent Washington’ın hemen dışındaki hastaneye akşamüstü saatlerinde varması bekleniyor. Trump yaralı askerlerin yanı sıra, Corona virüsüne karşı mücadele veren hastane ekibiyle de görüşecek.

Hastane ziyaretleri, yaralı askerlerin mahremiyetlerini korumak amacıyla genelde basına kapalı gerçekleştirildiğinden, Trump’ın maskeli olarak görüntülenip görüntülenmeyeceği net değil.

ABD Başkanı daha önce Fox haber kanalına yaptığı açıklamada da hastane ortamında maske takmanın çok uygun olacağını söylemişti. Trump, salgın süresince maske takmadığı ve halkı maske takmaya teşvik etmediği için, son zamanlarda Cumhuriyetçi Parti içinden bile eleştiri alıyordu.

Trump Walter Reed Askeri Tıp Merkezi’ni son olarak 2019’un Kasım ayında ziyaret ederek sağlık kontrolundan geçmişti.

Ancak bu kontrolun her yıl yapıldığı tarihten birkaç ay erken, habersiz ve plansız yapılması sosyal medyada Başkan’ın sağlığıyla ilgili spekülasyonların çıkmasına neden olmuştu.

