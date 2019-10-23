Trump: ‘Ateşkes Kalıcı Hale Geldi Türkiye’ye Yaptırımlar Kalktı’

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’dan Suriye konusunda yaptığı açıklamada Türkiye ile sağlanan ateşkes anlaşmasıyla övündü. Kendi yönetiminin Ortadoğu konusunda farklı bir yol izleyeceğini vurguladı. Trump’ın talimatının ardından ABD Maliye Bakanlığı Türkiye’ye Suriye operasyonu sebebiyle uygulanan yaptırımları kaldırdı.

Başkan Trump’ın Beyaz Saray’dan yaptığı Suriye açıklamasında Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da hazır bulundu. Trump açıklamasına “Türk hükümeti Suriye’de muharip operasyonun durdurulacağı ve ateşkesin kalıcı hale geleceği konusunda bizi bilgilendirdi” sözleriyle başladı. Daha sonra da “Bununla birlikte, dünyanın bu bölgesinde kalıcı kelimesinin tanımı tartışılabilir” dedi.

Trump, Maliye Bakanı Steven Mnuchin’e Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki operasyonuna karşılık olarak uygulanan yaptırımların kaldırılması talimatı verildiğini söyledi, “Memnun olmadığımız bir şey olmadıkça” diye de ekledi. Trump, Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti. ABD’nin Türkiye’ye çelik ya da başka ürünlere daha yüksek gümrük vergisi getirilmesi dahil yaptırım uygulanması hakkını saklı tuttuklarının da mesajını verdi.