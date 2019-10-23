Trump: ‘Ateşkes Kalıcı Hale Geldi Türkiye’ye Yaptırımlar Kalktı’

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’dan Suriye konusunda yaptığı açıklamada Türkiye ile sağlanan ateşkes anlaşmasıyla övündü. Kendi yönetiminin Ortadoğu konusunda farklı bir yol izleyeceğini vurguladı. Trump’ın talimatının ardından ABD Maliye Bakanlığı Türkiye’ye Suriye operasyonu sebebiyle uygulanan yaptırımları kaldırdı.
Başkan Trump’ın Beyaz Saray’dan yaptığı Suriye açıklamasında Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da hazır bulundu. Trump açıklamasına “Türk hükümeti Suriye’de muharip operasyonun durdurulacağı ve ateşkesin kalıcı hale geleceği konusunda bizi bilgilendirdi” sözleriyle başladı. Daha sonra da “Bununla birlikte, dünyanın bu bölgesinde kalıcı kelimesinin tanımı tartışılabilir” dedi.
Trump, Maliye Bakanı Steven Mnuchin’e Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki operasyonuna karşılık olarak uygulanan yaptırımların kaldırılması talimatı verildiğini söyledi, “Memnun olmadığımız bir şey olmadıkça” diye de ekledi. Trump, Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti. ABD’nin Türkiye’ye çelik ya da başka ürünlere daha yüksek gümrük vergisi getirilmesi dahil yaptırım uygulanması hakkını saklı tuttuklarının da mesajını verdi.
“Ortadoğu’da farklı bir yol izlemekte kararlıyım”
Başkan Trump ABD’nin bölgedeki savaşlardan uzak durması gerektiğini mesajını “Orta Doğu’da bu eski mezhep ve aşiret savaşlarında kaç Amerikalının ölmesi gerekiyor?” diye sordu, “Amerika için zaferle sonuçlanacak farklı bir yol izlemekte kararlıyım” dedi.
Trump Türkiye ve Suriye IŞİD’in yeniden toprak kazanmamasını sağlamak için çalışması gerektiğini vurguladı, “Burası onların bölgesi” dedi.Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nı başlatmasının ardından ABD’nin sahadaki müttefiklerini korumak için askeri bir müdahalede bulunması gerektiğini savunanlara da cevap verdi. “Böyle bir askeri müdahale için on binlerce ABD askerinin bölgeye gönderilmesi gerekirdi” dedi, Türkiye ile varılan ateşkes anlaşmasıyla bölgede uzun vadeli sonuçları olabilecek bir savaştan kaçındıklarını söyledi. Trump Amerika’nın sadece ulusal güvenlik çıkarı net şekilde tehlieye girdiğinde ABD askerlerini savaşa göndermesi gerektiğinin altını çizdi.
“Obama Esad’ın gitmesini sağlayabilirdi ama yapmadı”
Cumhuriyetçi Başkan Trump kendisinden önceki Demokrat Başkan Barack Obama’nın Suriye politikasını eleştirdi. “Obama yönetimi Esad gitmeli dedi. Gitmesini sağlayabilirlerdi ama yapmadılar. Kırmızı çizgilerini kuma çizdiler” dedi. Trump Suriye’de kimyasal silah kullanılmasının ardından onay verdiği hava harekatına atıfta bulunarak “Bense taahhüdümü yerine getirdim” dedi.
“Erdoğan ülkesi için doğru şeyi yapıyor”
Başkan Trump Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Ülkesi için doğru şeyi yapıyor. Ülkesini seven ve benim de sevdiğim bir adam” dedi. Türkiye’nin Suriye operasyonu ve Rusya ile sağladığı Soçi mutabakatının ardından hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat senatörler Trump’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaptığı daveti gözden geçirmesi çağrısında bulunmuştu. Trump konuşmasında 13 Kasım’da Washington’a davet ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yakın zamanda görüşebileceklerini söyledi.
Başkan Trump konuşmasında YPG komutanı Mazlum Kobani ile görüştüğünü söyledi, YPG komutanı için “Harika bir adam.
İki bakanlık ve üç bakana uygulanan yaptırımlar kaldırıldı
Başkan Trump’ın Beyaz Saray açıklamasının hemen ardından ABD Maliye Bakanlığı internet sitesinden yazılı açıklama yayınlayarak, Türkiye’nin Milli Savunma Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı’nın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez’e uygulanan yaptırımların Suriye’de askeri operasyonlara ara verilmesi konusunda sağlanan mutabakatın ardından kaldırıldığını açıkladı.
Yazılı açıklamada bakanlara uygulanan yaptırımlar sonucunda malvarlıklarına getirilen blokenin de kaldırıldığı belirtildi.
YPG komutanı: “Trump uzun vadeli destek sözü verdi”
Trump Beyaz Saray’dan açıklama yaptığı sırada, SDG yetkilisi Mustafa Bali, YYPG komutanı Mazlum Kobani’nin Başkan Trump’la yaptığı telefon görüşmesinden notları Twitter’dan paylaştı. Trump’ın telefon görüşmesinde Mazlum Kobani’ye SDG ile ortaklığın sürdürüleceğini söylediğive çeşitli alanlarda uzun vadeli destek sözü verdiğini belirtti.
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