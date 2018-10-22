Trump Avm’de 'Atatürk İstanbul’da' sergisi açılıyor

İSTANBUL, (DHA) - TRUMP Alışveriş Merkezi, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde ‘Atatürk İstanbul’da’ sergisine ev sahipliği yapacak.
Sergide Atatürk’ün İstanbul’da gerçekleştirdiği ziyaretler, resmi kabuller ve Florya'daki tatil günleri sırasında çekilen siyah beyaz fotoğrafları yer alacak. Trump Alışveriş Merkezi’nin, zemin katında açılacak sergi, 26
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