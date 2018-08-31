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Trump, Avrupa ve Latin Amerika'yı ziyaret edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 23:26 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Kasım'da Fransa'da yapılacak 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümü törenlerine katılacak, ardından İrlanda'yı ziyaret edecek - Trump, kasım ayı sonunda ise Arjantin'de gerçekleştirilecek G20 Zirvesi için Buenos Aires'e gidecek, daha sonra Kolombiya'ya geçecek

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, kasım ayı içinde hem Avrupa hem de Latin Amerika'ya ziyaretler gerçekleştireceği bildirildi.

Beyaz Saray, Trump'ın Avrupa ve Latin Amerika ziyaretiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, 11 Kasım'da Fransa'da yapılacak ve 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümü anısına düzenlenen törenlere katılacak olan Trump'ın, "Amerikan askerlerinin Avrupa'da gösterdiği mücadeleye" dikkat çekeceği kaydedildi.

Trump'ın daha sonra İrlanda'ya geçeceği ve burada da iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesine yönelik temaslarda bulunacağı belirtildi.

Beyaz Saray açıklamasında ayrıca, kasım ayı sonunda Trump'ın Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yapılacak G20 Zirvesi'ne katılacağı ifade edildi.

Açıklamaya göre, Trump daha sonra Kolombiya'yı da ziyaret ederek burada çeşitli diplomatik temaslarda bulunacak.

Ayrıca, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in kasım ayı içinde Singapur'a giderek ABD-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesi ile Doğu Asya Zirvesi'ne, daha sonra da Papua Yeni Gine'ye geçerek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği toplantılarına katılacağı vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Fransa

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