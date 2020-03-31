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Trump Avrupa'dan ABD'ye giriş yasağını uzatıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 31.03.2020 09:56 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını nedeniyle, Avrupa'dan gelenlere karşı ABD'de uygulanan ülkeye giriş yasağının uzatılacağını bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümetinin, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, yaklaşık iki hafta önce yürürlüğe soktuğu, Avrupa ülkelerinden gelenlere yönelik ülkeye giriş yasağının uzatılacağı bildirildi. Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, bu ve benzeri kısıtlamaların devam edeceğini, hatta bir ihtimal ağırlaştırılabileceğini dile getirdi. Bu kararın, koronavirüsün yayılmasını kısıtlayacağını ifade eden Trump, "Sınırların olması çok önemli" dedi.

Nisan ayı ortasına dek sürecek yürürlükteki ülkeye giriş yasağının ne kadar uzatılacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Trump geçen pazar yaptığı açıklamada, ABD'de uygulanan koronavirüs salgınına karşı kısıtlayıcı önlemlerin, nisan sonuna dek uzatılacağından söz etmişti. Mart ayı ortasından bu yana yürürlükte olan ABD'ye giriş yasağı, Avrupa Birliği'nin Schengen Bölgesi ülkeleri ile Büyük Britanya ve İrlanda vatandaşlarını kapsıyor. Ancak bu ülkelerde yaşayan ABD yurttaşları ile bazı diplomatlar ve "Green Card", yani ABD'de uzun süreli ikamet iznine sahip Avrupalılarla, onların aile üyeleri, bu uygulamanın dışında tutuluyor. Söz konusu uygulama, ilk etapta 30 günlüğüne yürürlüğe girmişti.

İtalya'ya 100 milyon dolar

Başkan Trump öte yandan, ülkesinin korona krizinden ağır bir biçimde etkilenen ülkelere yardımlarda bulunacağını bildirdi. Pazartesi günü İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade eden Trump, bu görüşmede Conte'ye, ülkesi ABD'den İtalya'ya 100 milyon dolar değerinde tıbbi malzeme yardımı yapılacağını bildirdiğini aktardı. Trump, Amerikan fabrikalarında solunum cihazı üretimine ivme kazandırıldığı için, duruma göre Fransa ve İspanya'ya da ABD'den bu konuda yardım gidebileceğini belirtti.

Donald Trump açıklamasında ayrıca kendi vatandaşlarına da seslenerek, kamusal yaşamla ilgili kısıtlamalara riayet edilmesini talep etti. Sosyal mesafenin korunmasının ve kalabalıklar içinde bulunmamanın, "ortak vatanseverlik görevi" olduğunu ifade eden Trump, gelecek bir aylık sürenin zorlu geçeceğini vurguladı. Başkan Donald Trump, pazar günü yaptığı konuşmasında da, koronavirüs salgınının ülkesinde 100 binden fazla kişinin ölümüne neden olabileceğini dile getirmişti.

dpa/ET,BW

©Deutsche Welle Türkçe

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