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Trump, Ay'da madenciliğe izin veren kararnameyi imzaladı, Rusya 'sömürgecilik' dedi

08.04.2020 11:00 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ticari amaçlı olarak uzay madenciliğine izin veren kararnameyi imzaladı. Rusya, Trump'ın kararnamesine tepki gösterdi.

Trump, Ay'da madenciliğe izin veren kararnameyi imzaladı, Rusya 'sömürgecilik' dedi

ABD Başkanı Donald Trump, ticari amaçlı olarak uzay madenciliğine izin veren kararnameyi imzaladı.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, "Dünya koronavirüsle mücadele ederken Ay'da mineral aranmasını teşvik eden bir kararname imzalayan Trump'ın dünyevi kaygıları daha az" diye yorumladı.

'Uzay kaynakları küresel varlık değil'

Gazeteye göre kararname, ABD'nin uzay kaynaklarını "küresel bir varlık" olarak görmediğini tescil ediyor.

6 Nisan'da imzalanan kararnamede, "Amerikalılar, dış uzaydaki kaynakların aranması, çıkarılması ve kullanılması konusunda teşvik edilmeli" denilerek ABD'nin 1979'daki Ay Sözleşmesi'ne taraf olmadığına dikkat çekiliyor.

Ay Sözleşmesi devletlerin Ay ve diğer gök cisimlerindeki faaliyetlerini düzenliyor. Sözleşme, uzaydaki herhangi bir faaliyetin uluslararası hukuka uygun olmasını şart koşuyor.

2015'te ABD Kongresi, Amerikan şirketlerine Ay ve asteroidlerdeki kaynakları kullanma izni veren bir yasa geçirmişti.

Uzayda madencilik illüstrasyon

Mars'ta madencilik

Başkanlık kararnamesine göre ABD, Ay'da maden arama ve çıkarmasını engelleyen uluslararası hukukun kullanılmasına yönelik her türlü girişime karşı çıkacak, koşulların el vermesi durumunda Mars ve "diğer gök cisimlerinde" madencilik yapabilecek.

Rusya, Trump'ın kararnamesine tepki gösterdi.

Peskov: Uzayın özelleştirilmesi kabul edilemez

Interfaks haber ajansına göre Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, dünkü açıklamasında "Uzayın özelleştirilmesi kabul edilemez" dedi.

Moscow Times'ın haberine göre Rus Uzay Kurumu Roskosmos'un Başkan Yardımcısı Sergey Savalyev, kararname için 'sömürgecilik' ifadesini kullandı ve "Tarihte ülkelerin kendi çıkarları için başka toprakları ele geçirdiği örnekler var ve herkes bunun nasıl sonuçlandığını hatırlıyor" dedi.

Trump iki yıl önce "Uzayda sadece Amerikan varlığının olması yetmez, Amerikan hakimiyeti de olmalı" diyerek Savunma Bakanlığı'na bir "uzay gücü" kurulması talimatı vermişti.

Trump Ay için 'Mars'ın uydusu' demişti

ABD Başkanı geçen Haziran'daki bir Twitter mesajında 'Ay'ın Mars'ın uydusu" olduğunu söylediği bir mesajında "Harcadığımız tüm paraya rağmen, NASA halâ Ay'a gitmekten bahsetmemeli, biz bunu zaten 50 yıl önce yaptık. Mars dahil (ki Ay da onun bir parçası) yaptığımız daha büyük şeylere odaklanmalılar" demişti.

Ay, Dünya'nın uydusu ve Dünya'ya uzaklığı 384.403 kilometre. Bir gezegen olan Mars'ın Dünya'dan uzaklığı ise 210 milyon kilometre.


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