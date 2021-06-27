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Trump aylar sonra meydan okudu: Yakında yapacağız

27.06.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra düzenlediği ilk mitinginde "Meclisi, Senatoyu ve Amerika'yı geri alacağız. Bunu yakında yapacağız." dedi.

Trump aylar sonra meydan okudu: Yakında yapacağız

Ohio'nun Wellington kentinde binlerce kişiye seslenen Trump, Kasım 2020 seçimlerindeki yenilgisine oyların sayılmasındaki hilelerin neden olduğu iddiasını yinelerken, "Seçimleri iki kez kazandık ve üçüncü kez kazanmamız gerekebilir. Bu mümkün." dedi.

"KİM OLDUKLARINA DAİR HİÇBİR FİKRİMİZ YOK"

Eski Başkan, ülkenin güney sınırını geçerek ABD'ye ulaşan göçmen sayısındaki artışa dikkat çektiği konuşmasında, "Ülkemize gelen milyonlarca insan var. Kim olduklarına dair hiçbir fikrimiz yok. Joe Biden bizim yaptığımızın tam tersini yapıyor." ifadelerini kullandı.

"UTANÇ VERİCİ"

Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ı Çin'e "boyun eğmekle" suçlarken performansının dünya sahnesinde "utanç verici" olduğunu söyledi.

Donald Trump, yeniden aday olup olmayacağı konusunda net bir ifade kullanmadığı mitingde, Cumhuriyetçi Partinin ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinde çoğunluğu tekrar sağlayabileceği yönünde seçmenleri teşvik edici sözlere yer verdi.

"AMERİKA'YI GERİ ALACAĞIZ"

Trump, "Meclisi, Senatoyu ve Amerika'yı geri alacağız. Bunu yakında yapacağız." dedi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Joe Biden
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bi rahat bırakın artık dünya yı ya ... sizin yüzünüzden bütün dünya ne hale geldi

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